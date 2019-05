Noc Wrzeszcza 2019. Poznawanie tożsamości dzielnicy, wykłady, warsztaty i wielkie bębnienie! Tak wyglądała znana już impreza we Wrzeszczu

Tegoroczna Noc Wrzeszcza zaczęła się o godzinie 12, a skończyła o 23. W tym roku działania organizatorów objęły cały Wrzeszcz, a na ich program złożyły się wykłady, warsztaty oraz wernisaże. Organizatorzy wydarzenia tłumaczą, że chcieli skupić się na poznawaniu i doświadczaniu dzielnicy przez pryzmat jej tożsamości. Według nich tematy te są niezwykle istotne i związane z nadchodzącymi rocznicami - 20. rocznicą przyznania Grassowi literackiej nagrody Nobla, 80. rocznicy wybuchy II wojny światowej czy obchodów Roku Antyfaszystowskiego.

Noc Wrzeszcza 2019. Co się działo?

W trakcie Nocy Wrzeszcza można było wziąć udział m.in. w: spacerze dla dzieci śladami Grassa, wykładzie i warsztatach Magazynu Glissando czy zwiedzaniu instalacji "Ekonomiczne epitafia". Ponadto w programie znalazło się bardzo dużo interesujących wykładów, jak np.: "Grassa zabawy i gry z (przeciw)pamięcią". Oprócz tego, w ofercie znalazły się propozycje licznych wernisaży i warsztatów, nawet dla najmłodszych. Największe zainteresowanie wzbudziły warsztaty "There is no planet B - zero waste heros t-shirts" oraz "Zrób sobie krzesło od nowa". W trakcie trwania Nocy Wrzeszcza 2019 można było wziąć udział w 20 różnych wydarzeniach.