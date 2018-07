Słynąca z dobrej kuchni i niezwykłej gościnności restauracja Złota Jesień w Kartuzach poszerza wachlarz swoich usług o komfortową całodobową bazę noclegową. Do dyspozycji gości są piękne, nowoczesne i stylowo urządzone pokoje o wysokim standardzie. Ogromną zaletą nowej bazy noclegowej jest nie tylko urokliwa lokalizacja – las, jezioro, świergot ptaków budzący o poranku. Decydując się na uruchomienie miejsc noclegowych, właściciele firmy Grono wzięli pod uwagę nie tylko potrzebę wypoczynku i komfortu osób zdrowych, ale również cierpiących na różnego rodzaju alergie. Oferowane przez Złotą Jesień pokoje są dostosowane do oczekiwań alergików. W całej Polsce niewiele jest takich miejsc.Wszystko co znajduje się na łóżkach - materace, poduszki, kołdry, są antyalergiczne. W pokojach nie ma wykładzin ani dywanów, typowych zbieraczy kurzu, które ciężko byłoby prać po każdym pobycie gości. W zamian, znajdziemy tu chodniczki, które prane są za każdym razem, gdy tylko goście się wymeldują. Łóżka nie stoją tu bezpośrednio na podłodze, jak to często bywa w hotelach i pensjonatach, ale wyposażone są w nóżki, co umożliwia personelowi dokładne sprzątanie również pod nimi. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację i piękne łazienki. Mimo, że pokoje gościnne znajdują się na pierwszym piętrze, obiekt wyposażony jest w windę. Już na etapie projektowania właściciele brali pod uwagę komfort poruszania się osób niepełnosprawnych, stąd nie tylko winda, łazienki przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, ale też brak jakichkolwiek progów.- Dużym plusem lokalizacji tego miejsca są nie tylko widoki, ta wszechobecna zewsząd zieleń, ale też cisza i spokój – mówi Aleksandra Węsierska, współwłaścicielka obiektu. - U nas budząc się rankiem, nie słychać żadnego ruchu ulicznego, pędzących samochodów czy motocykli. To miejsce jest taką swego rodzaju enklawą, gdzie życie zwalnia i pozwala docenić najdrobniejsze małe rzeczy, z których należy się na co dzień cieszyć.W całym obiekcie do dyspozycji gości jest 16 pokoi dwuosobowych, jeden trzyosobowy, jeden czteroosobowy, pokój dla nowożeńców oraz apartament, składający się z salonu, dwóch pokoi i komfortowej łazienki. Dużym plusem jest pomieszczenie przystosowane dla matki z dzieckiem, gdzie można maluszka bezpiecznie i w odosobnieniu przewinąć, nakarmić, ukołysać do snu. Dla gości, którzy przybywają na nocleg ze swymi małymi pociechami, do pokoju mogą trafić dziecięce łóżeczka. Jest też sala konferencyjna, gdzie można odbywać biznesowe spotkania. Właściciele firm, przedsiębiorcy, znajdą tu wszystko, co do takich spotkań konieczne.Firma Grono, jak sama nazwa wskazuje, to grono kompetentnych osób, znakomicie przygotowanych do wykonywania zawodu, ale też grono przyjaciół. Niektórzy pracują tu od ćwierć wieku, od dnia powstania firmy. Co ważne, pracują nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Gotowanie, serwowanie potraw i dbanie o komfort, wygodę gości są dla personelu Złotej Jesieni najważniejsze. Pełny profesjonalizm, ale też kultura osobista osób z obsługi sprawiają, że goście, którzy raz rozkoszowali się pysznymi daniami w Złotej Jesieni, pragną tu wrócić i zazwyczaj wracają. Grono, to firma rodzinna. Kierują nią Aleksandra i Antoni Węsierscy, wspomagani przez mamę Marysię. Jednak w Złotej Jesieni wyczuć można więcej więzów rodzinnych – każdy pracownik traktowany jest przez właścicieli, jak bliska osoba. Warunkiem pozyskania takiego zaufania jest jedynie pasja i zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków, bezwzględna uczciwość oraz kultura osobista i uprzejmość w stosunku do gości. Szczery uśmiech i serdeczność ofiarowane drugiej osobie, zawsze wracają w postaci dobra. Personel Złotej Jesieni doskonale zdaje sobie z tego sprawę, co wpływa na fantastyczną atmosferę i samopoczucie gości.- Osoby, które pracują z nami od samego początku, dziś dzielą się swoim doświadczeniem z młodymi pracownikami – dodaje Aleksandra Węsierska. - To bezcenne, że wciąż po tylu latach są z nami ludzie, którzy przekazują swoim następcom podstawowe zasady pracy w takim obiekcie, ale też wartości, ważne nie tylko w pracy, ale i w codziennym życiu.O bogactwie menu świadczyć może chociażby to, że spis potraw serwowanych w restauracji, to nie kilka stron, które zazwyczaj znajdują się w restauracjach, ale… prawdziwa księga, zawierająca smakowicie brzmiące nazwy poszczególnych potraw. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, w tym osoby bezglutenowe, chorujące na cukrzycę czy uczulone na laktozę. W jadłospisie są potrawy dla osób będących na różnych dietach, potrawy dla dzieci czy ulubione przysmaki młodzieży. Rozsmakowani w kuchni kaszubskiej mieszkańcy, jak również turyści pragnący poznać jej walory, nie wyjdą z restauracji zawiedzeni. Na znakomitość dań wpływa nie tylko profesjonalizm kucharzy, ale też pasja z jaką wykonują swoją pracę. Każda potrawa jest tu dopieszczona pod względem smaku i wyglądu.- Bardzo ważna, z uwagi na zdrowie klientów, jest dla nas świeżość produktów z uwzględnieniem ich sezonowości, ale też ich różnorodności – kontynuuje współwłaścicielka. - W naszej kuchni nie znajdziesz półproduktów, wszystkie dania przygotowywane są od podstaw. Jesteśmy dumni, że współpracujemy wciąż z tymi samymi, sprawdzonymi producentami i dostawcami z Kaszub.Restauracja Złota Jesień przez lata zapracowała już sobie na opinię, że tu każdy może liczyć na smaczne, pięknie podane danie. Złota Jesień, to już dziś marka, znana nie tylko na Kaszubach.- Jako firma cateringowa świadczymy usługi w różnych rejonach Polski i za granicą – dodaje Aleksandra Węsierska. - Teraz na naszą markę pracować będzie również baza noclegowa.Położenie obiektu, fantastyczny widok na las, jezioro i panoramę miasta, w tym kartuską perełkę architektoniczną – kościół poklasztorny braci kartuzów, kościół św. Kazimierza, pobliską promenadę – miejsce spacerów wokół Jeziora Karczemnego, to dodatkowe atuty tego miejsca. Przyjedź, sprawdź, a zastaniesz tu nie tylko restaurację na wysokim poziomie, komfortowy nocleg, ale również kaszubską gościnność i serdeczność.



Hotel Złota Jesień

Kartuzy, ul. Polna 17

e-mail: recepcja@grono.gda.pl

tel. 58 681-15-83