Mężczyzna wpadł do Motławy w okolicy ulic Stągiewnej i Długie Ogrody. (© P.Świderski)

W środę 17 stycznia 2018 roku rano strażacy wyciągali z Motławy Norwega. Wyziębiony mężczyzna trafił do szpitala.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Służby o godzinie 6.45 dostały zgłoszenie o mężczyźnie, któryw okolicy ulic Stągiewnej i Długie Ogrody.Z relacji świadka wynika, że mężczyzna źle się poczuł, wychylił się przez barierkę i wpadł do rzeki - relacjonujez biura prasowego gdańskiej policji.Mężczyznę z wody, za pomocą liny, wyciągnęli strażacy. Jak się okazało, poszkodowanym jest. Z powodu przebywania w zimnej wodzie organizm mężczyzny się wyziębił, temperatura spadła do 32 stopni. Norweg został przewieziony do szpitala.Od mężczyzny można było wyczuć woń alkoholu.