Notariusze „mafii mieszkaniowej” wracają do pracy. Taka jest decyzja sądu. Wcześniej prokuratura postawiła prawnikom 120 zarzutów

Prawomocnym postanowieniem sąd zdecydował się uchylić zakazy wykonywania zawodu wobec 5 notariuszy, z których usług według śledczych miała korzystać tzw. mafia mieszkaniowa z Trójmiasta. Śledczy postawili prawnikom wcześniej zarzuty „popełnienia przestępstw niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz pomocnictwa do oszustw”, za co grozi do 10 lat więzienia. Ich zdaniem mieli oni uczestniczyć w procederze udzielania lichwiarskich pożyczek, w którym 134 osoby straciły własność nieruchomości wartych ponad 20 milionów złotych.