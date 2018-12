Nowa Bulońska Północna w Gdańsku już za półmetkiem robót. Miasto pochwaliło się postępami na budowie tej drogowo-tramwajowej trasy [zdjęcia]

- Już 15 lat temu postawiliśmy na transport publiczny jako nasz priorytet. Konsekwentnie rozbudowujemy linie tramwajowe. Powstające tutaj 2,6 km to przykład jak ten transport rozbudowujemy. Ten odcinek jest niezwykle ważny, bo po połączeniu z przyszłym odcinkiem Gdańsk Południe–Wrzeszcz da możliwość zbudowania całkiem nowego, alternatywnego kanału komunikacyjnego w tej części miasta – podkreślał w piątek 7 grudnia na spacerze po placu budowy NBP Paweł Adamowicz , prezydent Gdańska.

Dodatkowo, w ramach inwestycji realizowana jest budowa i przebudowa odcinków ulic powiązanych z Nową Bulońską Północną w tym ulicy Myśliwskiej, Nowej Wołkowyskiej, Myśliwskiej Południowej, Stolema, Kartuskiej, Limbowej, a także łącznice węzła z ul. Armii Krajowej, tzw. Nową Warszawską i tzw. Nową Jabłoniową.

Inwestycja obejmuje też budowę dwutorowej linii tramwajowej, która będzie przedłużeniem istniejącej łączącej Piecki-Migowo z Siedlcami. Nowa linia na trasie przecinać będzie m.in. ulice Stolema i Kartuską, a kończyć się będzie na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską i Jabłoniową. Wzdłuż niej zaplanowano cztery przystanki komunikacji miejskiej - "Nowa Politechniczna", "Łabędzia", "Stolema", "Zabornia". Dodatkowo powstanie węzeł integracyjny tramwajowo – autobusowy Ujeścisko wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów oraz węzeł przesiadkowy tramwajowo - autobusowy Zabornia.

- Inwestycja jest warta niemal 200 mln zł. Powstaje z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, z programu, który wspiera powstające tory tramwajowe. Jest to obecnie, największy plac budowy w Gdańsku jeżeli chodzi o jego rozległość. Tereny, w których się znajduje są bardzo zróżnicowane wysokościowo. Już ponad 1 milion ton ziemi zostało przerzuconych, z jednych miejsc zebranych, a w inne dołożonych. Wszystko to robimy, by połączyć komunikacyjnie dwie dzielnice Gdańska – dodawała wiceprezydent Aleksandra Dulkiewicz.

- Jesteśmy usatysfakcjonowani, że jako firma trójmiejska i polska możemy realizować tak ciekawe technicznie zadanie. To wszystko co widzimy, to zasługa wspaniałej ekipy. Przy tym zadaniu pracuje około 500 osób. Pracują oni tak, aby zabezpieczyć świetną jakość, dobry termin i utrzymać się w budżecie – mówił Ryszard Trykosko, wiceprezes wykonującej inwestycję firmy NDI.

Budowa Nowej Bulońskiej Północnej w liczbach:

100 ha to teren jaki zajmuje budowa

8 miesięcy trwają prace na terenie inwestycji

60 % to stan zaawansowania prac

2400 tyle drzew liściastych nasadzono w ramach nasadzeń zastępczych w gdańskim Parku Reagana

poza tym: studnie z Nowej Bulońskiej ustawione jedna na drugiej miałyby wysokość 7 budynków popularnego „Zieleniaka”, a kanały deszczowe z Nowej Bulońskiej ułożone wzdłuż linii SKM sięgnęłyby z Sopotu do Śródmieścia Gdańska.

Co dzieje się aktualnie na placu budowy Nowej Bulońskiej Północnej

PRACE W REJONIE UL. BULOŃSKIEJ (GÓRNY ODCINEK NOWEJ BULOŃSKIEJ PÓŁNOCNEJ)

- Od skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską do wysokości mostu nad Potokiem Siedleckim

Na odcinku łączącym obecną ul. Bulońską z budowanym obiektem mostowym prowadzone są prace drogowe polegające m.in. na układaniu mieszanek asfaltowych warstwy wiążącej, roboty związane z wykończeniem chodników i ścieżek rowerowych oraz oświetleniem ulic. Jednocześnie kontynuowane są prace związane z budową dwutorowego torowiska. Dotychczas położono ponad pół kilometra dwutorowego torowiska.

Na ukończeniu jest układ drogowy ul. Nowej Wołkowyskiej położono warstwę wiążącą nawierzchni nowej drogi i wykonano chodniki. Kolejnym etapem prac będzie budowa ronda Nowej Wołkowyskiej z Myśliwską oraz wykonanie ostatniej warstwy nawierzchni jezdni. Przeprowadzenie tych prac planowane jest na wiosnę 2019 roku.

- Obiekt mostowy nad potokiem Siedleckim

W okolicach skrzyżowania ul. Nowej Bulońskiej Północnej z ul. Nowej Wołkowyską, na wysokości budowanego obiektu mostowego trwają prace związane z wykonaniem podpór mostu. Obiekt wykonywany jest w technologii żelbetowej, a nie jak początkowo zakładano stalowej. Takie rozwiązanie jest szybsze w realizacji, zmniejsza poziom hałasu przez co poprawia komfort użytkowania. Długość całkowita mostu wyniesie ok. 222 m. Obiekt umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego, szynowego oraz pieszo-rowerowego nad Potokiem Siedleckim.

- Od obiektu mostowego do skrzyżowania z ul. Kartuską

Kierując się dalej w kierunku ul. Kartuskiej na budowanym odcinku drogowym wykonano krawężniki i warstwy podbudowy jezdni. Obecnie prowadzone są prace brukarskie i humusowanie wysokich skarp wraz umocnieniami w celu zabezpieczenia przed warunkami zimowymi.

PRACE W REJONIE UL. KARTUSKIEJ (DOLNY ODCINEK NOWEJ BULOŃSKIEJ PÓŁNOCNEJ)

- Ul. Jabłoniowa od skrzyżowania ul. Kartuskiej do skrzyżowania z ul. Warszawską

Na odcinku ul. Jabłoniowej zakończono prace związane z uzbrojeniem podziemnym tj. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem i wszelkiego rodzaju kablami trakcyjnymi, elektrycznymi. Na całym odcinku wykonano również podbudowy pod jezdnie i przystąpiono do układania asfaltowych warstw nawierzchni.

- Pętla tramwajowa w rejonie ul. Jabłoniowej i Warszawskiej

W rejonie skrzyżowania ulic Jabłoniowej i Warszawskiej, gdzie będzie pętla tramwajowa, wykonywane są sieci uzbrojenia podziemnego. Niebawem rozpocznie się wykonywanie podbudów i prac brukarskich na jezdniach.

