Nowa Bulońska Północna w Gdańsku. Nowa trasa ma usprawnić komunikację w Gdańsku. Jaki postęp prac?

NBP to nie jedyna inwestycja miejska realizowana obecnie na granicy Jasienia i Ujeściska. We wrześniu ubiegłego roku przy ul. Lawendowe Wzgórze otwarte zostało przedszkole, tuż obok którego powstaje nowoczesny gmach szkoły podstawowej przewidziany dla ok. 700 uczennic i uczniów. Pierwszy dzwonek zabrzmi tu już 2 września. Aby skomunikować powstające Centrum Edukacyjne z istniejącą infrastrukturą drogową, równolegle do budowy linii tramwajowej, prowadzone są prace związane z budową układu drogowego umożliwiającego bezpośredni dojazd do placówek. Sama linia tramwajowa, dzięki liczącemu ponad 300 m przedłużeniu, też prowadzić będzie do Centrum Edukacyjnego.

Realizacja tak wielu znaczących dla miasta inwestycji w jednej lokalizacji, wymaga szczególnej koordynacji i określania terminowych priorytetów. Kluczowym terminem jest rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Data oddania układu drogowego od skrzyżowania ul. Jabłoniowej z Warszawską w kierunku Centrum Edukacyjnego przewidziano na koniec lipca, tak by umożliwić przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego. Zapewnienie przejazdu w rejonie skrzyżowania ul. Jabłoniowej i ul. Warszawskiej w kierunku al. Armii Krajowej planowane jest na koniec sierpnia br. Dojście do Centrum Edukacyjnego z ul. Porębskiego gotowe będzie późną jesienią. Całym układem drogowym Nowej Bulońskiej Północnej pojedziemy do końca tego roku natomiast tramwajami po nowej linii w połowie 2020 r. - dodaje A. Zakrzacka.