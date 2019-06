Nowa Bulońska Północna w Gdańsku. Powstaje wyjątkowy obiekt mostowy - tzw. estakada wenecka [zdjęcia]

- Montaż 40-tonowego elementu łuku jest osiągnięciem całego zespołu realizującego zadanie – mówi Sylwia Rogall, dyrektor projektu w NDI . Ale o ile na budowach mostowych takich elementów bywa od kilku do kilkunastu to na naszej gdańskiej estakadzie będzie ich aż 154.

Cały obiekt jest innowacyjny i nowatorski w wielu aspektach. Konstrukcja estakady została wymyślona przy ścisłej współpracy Inżynierów z NDI oraz Tymona Galewskiego, właściciela pracowni projektowej GTI Design z Gdańska. NDI chciała zaproponować Miastu Gdańsk obiekt trwały, korzystny w utrzymaniu i – co nie mniej istotne – oryginalny w swojej formie. Mosty łukowe zasypane gruntem istnieją od czasów rzymskich i są w stanie pozostać w eksploatacji nawet 2000 lat. Na nowej Bulońskiej zastosowano bardzo stary pomysł, stąd ze względu na podobieństwa do łuków rzymskich inżynierowie nazwali budowany obiekt „Estakadą Wenecką”, ale w całkowicie nowatorskim wydaniu.

- Smukłość łuków, ich kształt i lokalizacja na proporcjonalnie bardzo wysokich podporach mają zdecydowanie nowoczesny wydźwięk i stanowią odświeżenie sprawdzonej klasyki z zastosowaniem współczesnych możliwości technicznych, w szczególności potężnych dźwigów i betonów o wysokiej wytrzymałości – mówi Tymon Galewski. Przęsło ma konstrukcję z żelbetowych łupin prefabrykowanych obok estakady i zaprojektowanych do montażu dźwigiem. 20 m prefabrykaty są w jednym kawałku montowane na podporach, dzięki czemu nie mają zamków do zalewania ani betonowych przegubów – elementów konstrukcji w pierwszej kolejności ulegających degradacji. Pierwszy raz w Polsce zastosowano wieloprzęsłowy schemat łuków na kilkunastometrowych podporach.

- Przy realizacji tej estakady połączyliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań – m.in. technologię betonowania, transportu oraz montażu. Efektem jest bardzo szerokie spektrum możliwości co do rozpiętości, nośności, naziomu/niwelety obiektu. To skłoniło nas do zgłoszenia zastosowanego rozwiązania do rejestracji w Urzędzie Patentowym – dodaje Kamil Czyżewski, dyrektor ds. Budownictwa Infrastrukturalnego w NDI.