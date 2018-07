W poniedziałek, 16 lipca 2018 r., około godziny 11 zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniach Myśliwskiej z ulicami Bulońską i Wołkowyską. Obowiązywać będzie ona przez najbliższe 4-5 tygodni.

Przeczytaj więcej na temat budowy Nowej Bulońskiej Północnej

Na skrzyżowaniu Myśliwskiej z Bulońską zamknięty dla ruchu zostanie fragment w kierunku ul. Piekarniczej. Dojazd do niej odbywał się będzie przez ulicę Bulońską i Rakoczego.- Jezdnia Bulońskiej w kierunku Rakoczego zostanie zawężona do jednego pasa ruchu na odcinku ok. 60 m. Istniejący przystanek autobusowy „Migowo” zostanie przesunięty o ok. 40 m w kierunku Rakoczego. Ruch pieszych odbywać się będzie wyznaczonymi tymczasowymi chodnikami -Na drugiej ze wspomnianych krzyżówek - z ul. Wołkowyską, zmiany będą dotyczyły tylko pieszych. Wprowadzone zostanie tu jednostronne zawężenie chodnika od strony budowanej ul. Nowej Wołkowyskiej. Utrudnienia w ruchu związane są z budową ronda.Przypomnijmy - zmiany organizacji ruchu związane są z budową linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, która ma połączyć istniejącą Bulońską z ulicą Jabłoniową. Inwestycja zakłada budowę linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014–2020. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Koszt realizacji zadania to niemal 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58,5 mln złotych. Budowa ma zakończyć się w IV kwartale 2019 roku.Co już udało się zrobić? Na znacznym obszarze inwestycji, na terenie dawnych ogrodów działkowych wykonywane są prace polegające na makroniwelacji terenu. Rozpoczęto również układanie infrastruktury podziemnej, w tym kanalizacji deszczowej, ciepłociągu, wodociągu i gazociągu. Od strony istniejącej ul. Bulońskiej trwają natomiast rozbiórki starych chodników, układane są podbudowy pod ścieżkę rowerową i chodnik w kierunku ul. Rakoczego, sukcesywnie prowadzone są również prace brukarskie. Prace związane z budową infrastruktury podziemnej prowadzone są również od strony ul. Jabłoniowej. Na odcinku ulicy Jabłoniowej, od strony ul. Kartuskiej, wykonywana jest rozbiórka starych nawierzchni betonowych, przystąpiono również do prac związanych z budową kanalizacji