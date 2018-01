Masz zdjęcie do tego tematu?

Wykonawcą blisko 3-kilometrowej trasy w rejonie ul. Elbląskiej będzie gdańska firma WPRD Gravel i jej partner - przedsiębiorstwo Elgrunt z Gdyni. Mają na to czas do końca kwietnia.

We Wrzeszczu i na Zaspie zostanie wyremontowana ścieżka rowerowa

dla cyklistów przebiegać będzie od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy miasta. Rowerzyści częściowo będą się na niej poruszać po dawnym nasypie kolejki wąskotorowej, co zapewni wyjątkowe widoki.Inwestycja jest częściąoraz Wiślanej Trasy Rowerowej R9. Oprócz utworzenie samej nowej ścieżki rowerowej (częściowo przy modernizacji istniejącej infrastruktury), przewidziano także budowę kładki nad Kanałem Rudniki.Nowa wylotowa trasa z Gdańska poprawi z pewnością także bezpieczeństwo cyklistów. Do tej pory na wycieczki w kierunku Żuław zmuszeni byli wybierać się ul. Elbląską, gdzie panuje duży ruch samochodowy. Trasa która powstanie przebiegać będzie z dala od niego