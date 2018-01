Nowa książka dla muzealników i poszukiwaczy zaginionych obrazów "Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku". Premiera już 30 stycznia, podczas spotkania z autorką książki, Heleną Kowalską.

Ukradł auto i włamał się do pięciu pojazdów. 36-latkowi grozi do 15 lat...

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

i stwarza szansę na odnalezienie, zidentyfikowanie i ewentualne odzyskanie utraconej spuścizny Muzeum Miejskiego.Jak mówi sama autorka, Helena Kowalska - od 1976 roku związana z Muzeum Narodowym w Gdańsku, od wielu lat współpracuje także z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie badań nad polskimi stratami wojennymi w obszarze dzieł sztuki - w założeniu książka „, t. 1: „Malarstwo” (2017 r.) miała być jedynie materiałem uzupełniającym. W zamyśle stanowić miała nowe wydanie, rozszerzone i poprawione, wydanego w 2005 roku przez Muzeum Narodowe w Gdańsku opracowania „Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Gdańsku”, t. 1: „Straty w dziedzinie sztuki: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby”.W trakcie poszukiwań i wieloletnich badań okazało się jednak, że poprzednie opracowanie warto rozszerzyć na tyle, że w rezultacie powstał zupełnie nowy, blisko 400-stronicowy tekst. Odnosi się owszem do tamtej publikacji, jednak ze względu na takie zmiany, jak ograniczenie tematyki do malarstwa, rozszerzenie haseł o aż 100 obiektów, i odmienną strukturę zawartości w ramach tomu i poszczególnych haseł, wydane w 2017 roku „Straty wojenne Muzeum Miejskiego...” stanowi odrębną publikację opisujących dzieła utracone.Jak podkreślają muzealnicy, opracowanie to stwarza szansę na odnalezienie, zidentyfikowanie i ewentualne odzyskanie przynajmniej części utraconej spuścizny Muzeum Miejskiego w Gdańsku. Jakkolwiek książka jest przeznaczona dla szerokiego grona profesjonalistów - muzealników i badaczy poszukujących informacji o zaginionych obrazach, może odegrać również ważną rolę w upowszechnianiu i podnoszeniu świadomości problemu, jakim jest utracone dziedzictwo kulturowe . Słowem, trafić może do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.Spotkanie z autorką, podczas którego będzie można kupić książkę „Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku" odbędzie się we wtorek,, w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1)., a weźmie w nim udział także Magdalena Podgórzak, kustosz w Muzeum Narodowym w Gdańsku.