Nowa Morena. Lokalizacja gwarantuje sukces, dlatego deweloperzy gotowi są płacić wysokie stawki za grunty

Rekordowe ceny działek w tej okolicy świadczą o tym, że nadal nie brakuje chętnych na inwestowanie w tym miejscu. Z kolei pośrednicy, oferujący mieszkania z drugiej ręki doceniając atrakcyjność tej lokalizacji coraz częściej zaliczają dzielnicę do Śródmieścia. To wszystko przekłada się na ceny mieszkań - nowych i z rynku wtórnego.

- Marketing miejsca robi swoje, mimo dość wysokich cen działek i mieszkań, które dla kupujących wydają się mieć znaczenie drugorzędne - mówi Piotr Tarkowski z firmy Allcon Osiedla.- Popularność tzw. Nowej Moreny, czyli obszaru dzielnicy Piecki Migowo, rozbudowanej przez wielu trójmiejskich deweloperów, jest wypadkową kilku zjawisk. Po pierwsze, wynika ona z dobrego pomysłu miasta na zagospodarowanie tej części Gdańska. Ważne jest również to, że w minionych latach na Morenie dostępne były wyjątkowo duże działki, co pozwala na realizację ciekawych, przemyślanych i różnorodnych inwestycji. To od dewelopera zależy, jak wykorzysta ten potencjał - dodaje przedstawiciel firmy.

Jego zdaniem na popularność Nowej Moreny duży wpływ ma też jej korzystna reputacja. Jest to bez wątpienia miejsce atrakcyjne. Położone na ciekawie ukształtowanym terenie, wśród zieleni. Od dawna przyciąga mieszkańców o wyrobionym guście, dla których ważne jest otoczenie i widok za oknem.

- To miejsce wybierają osoby, którzy wiedzą, czego chcą, decydując się na lokalizację położoną w kierunku odwrotnym niż morze, a jednak mającym również wielu zwolenników poprzez swoje niezaprzeczalne walory krajobrazowe. Ta wysoka świadomość lokatorów daje o sobie znać na każdym kroku: dzielnicę zamieszkują ludzie zaangażowani, wygrywający budżety obywatelskie, aktywnie uczestniczący w życiu miejscowej społeczności, żywo zainteresowani planami i realizacją nowych inwestycji. Morena wytworzyła własny patriotyzm lokalny, ale również własną reprezentację rzeczników interesów dzielnicy chętnie wybieranej przez młodą kadrę menedżerską, która upodobała sobie tę lokalizację - dodaje Piotr Tarkowski.

Poza tą pozytywną magią Nowej Moreny - o jej atrakcyjności decyduje również rozsądek. Dzielnica Piecki Migowo posiada dobrą infrastrukturę komunikacyjną, która wciąż się rozrasta. Budowana jest np. ulica Nowa Bulońska, która skróci drogę do wielu nowych dzielnic na południu Gdańska. Poszerzają się też możliwości komunikacji miejskiej, czego przykładem są przystanki PKM oraz linia tramwajowa.

Mimo że w dzielnicy nie ma węzła przesiadkowego - gęsta sieć transportu miejskiego (PKM, tramwaje, kilkanaście linii autobusowych) stwarza możliwości dotarcia do centrum i innych dzielnic Gdańska, a obecne i planowane drogi dojazdowe pozwolą unikać korków.

