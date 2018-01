Na zdjęciu: Lee McCulloch (© Fot: materiały prasowe)

Do sztabu szkoleniowego Lechii dołącza nowa postać. To Lee McCulloch, czyli były pomocnik reprezentacji Szkocji. Będzie on pełnił rolę asystenta Adama Owena.

Kim jest Lee McCulloch? To wychowanek szkockiego Motherwell, choć najwięcej występów zaliczył jako piłkarz w angielskim Wigan Athletic, w którym grał w latach 2001 - 2007 i przeszedł drogę z Second Division aż do Premier League. Z Wigan Athletic McCulloch trafił w 2007 roku do Rangersów, a stamtąd w 2015 roku przeniósł się do Kilmarnock, gdzie zakończył swoją karierę piłkarską i rozpoczął pracę jako trener.



W Kilmarnock Lee McCulloch pełnił funkcję asystenta trenera Lee Clarka, a po jego rezygnacji od lutego do października 2017 roku był pierwszym szkoleniowcem zespołu.



- Bardzo się cieszę z nowego wyzwania. Niezwykle cenię Adama Owena i jego wiedzę, dlatego przystałem na propozycję Lechii, o której wiem, że pragnie się wciąż rozwijać i osiągać sukcesy. Przed nami teraz okres intensywnej i ciężkiej pracy w Turcji i na tym zamierzam się skupić - powiedział McCulloch.



Lee McCulloch dołączył już do zespołu Lechii, który obecnie przebywa na zgrupowaniu w tureckim Belek.

