Nowa scena Teatru Wybrzeże w Gdańsku otwarta! Scena w Starej Aptece [zdjęcia]

Obiekt jest nowoczesny i komfortowy, w pełni klimatyzowany, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kartacze z apteki

- Stara Apteka nazywana tak żartobliwe przez gdańszczan istniała tu naprawdę, ale niewiele miała wspólnego z farmacją - powiedział podczas otwarcia dyrektor teatru Adam Orzechowski. - Wytwarzano w niej co prawda piguły, ale były to kamienne kule do armat i moździerzy, kartacze, proch, granaty.

Obiekt został zbudowano w 1636 roku, w miejscu gotyckiej fortyfikacji. Pod Starą Apteką zachowały się fragmenty dawnej baszty, zwanej Kołodziejską. W okresie międzywojennym założono w niej transformatornię.

W 1945 roku budynek została zburzony, potem odbudowany i służył jako jedno z pomieszczeń gospodarczych teatru. Projekt modernizacji zrealizowała Autorska Pracownia Architektoniczna Jacka Bułata.

- I tak pomiędzy murami starej Apteki i Zbrojowni wyrosła całkiem nowa scena. Wszystkie prace wykopaliskowe prowadziliśmy pod bacznym okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków - opowiadał dyrektor. - Fragmenty murów, do których dokopano się podczas prac archeologicznych i budowlanych zostały odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane. \

Historyczna Teatralna

W specjalnych gablotach prezentujemy pozyskane podczas prac obiekty zabytkowe, użytkowe i militarne.

- Rozpoczęliśmy też prace związane z przebudową ulicy Teatralnej, położeniem nowej nawierzchni i zamontowaniu specjalnego oświetlenia - dodał dyrektor. - Przywrócimy tej historycznej uliczce jej dawne walory. Planowany termin zakończenia prac i otwarcie Sceny Malarnia to październik 2019 roku. Wtedy przystąpimy do modernizacji Dużej Sceny.

W trakcie ceremonii Marszałek Struk wręczył aktorce Krystynie Łubieńskiej Nagrodę Specjalną za wybitne zasługi sceniczne z okazji jubileuszu 60-lecia pracy na deskach Teatru Wybrzeże!

