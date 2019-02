Nowe inwestycje w Śródmieściu – apartamentowiec i biurowiec - oddane do użytkowania

Realizacja projektu zaczęła się 2016 roku: inwestor we wrześniu uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął sprzedaż apartamentów, natomiast w grudniu wmurowano kamień węgielny pod budynki. Projekt kompleksu powstał w warszawskiej renomowanej pracowni JEMS Architekci, a wykonawcą została firma Budimex.

Nie udało się dotrzymać pierwotnego terminu oddania inwestycji (planowano go na lato 2018 r.), co jest odbiciem sytuacji panującej w branży. Ze 160 apartamentów (30 - 130 m kw.) większość znalazła już nabywców, ale nadal jest możliwość kupna tych o dużym metrażu (ceny do 19 tys. zł/m kw.). Nabywcy to przede wszystkim inwestorzy kupujący lokale w tej znakomitej lokalizacji z myślą o wynajmie. Nic dziwnego - lokalizacja jest prestiżowa i świetnie skomunikowana. Nieopodal jest Dworzec Główny, co da najemcom możliwość skorzystania z Szybkiej Kolei Miejskiej, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, autobusów, tramwajów, a także z dalekobieżnych pociągów PKP.

Po „dziurze wstydu” pozostały już tylko (złe) wspomnienia

Równolegle zrealizowany został dużo wyższy, wpisujący się w pierzeję ulicy Heweliusza budynek biurowy, sąsiadujący z hotelem Mercure Gdańsk Stare Miasto (dawny Hevelius). Biurowiec powstał na tej samej działce, co budynek mieszkaniowy Rajska 8, odkupionej przez firmę Apollo-Rida od innego dewelopera w 2015 roku. Obiekt również uzyskał już pozwolenie na użytkowanie. Najemcy wprowadzą się do biurowca w ciągu najbliższego kwartału. Inwestor zadbał o proekologiczne rozwiązania - budynek został wyróżniony certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent (znakomitym). Certyfikowane będą również aranżacje najemców.

- Wyjątkowa lokalizacja w sercu Gdańska i architektura wpisująca się w otoczenie przekłada się na duże zainteresowanie najemców biurowcem Heweliusza 18. W tej chwili prowadzimy zaawansowane negocjacje na całość powierzchni dostępnej w budynku - mówi Magdalena Sierant, konsultant w JLL Gdańsk

Elementem przedsięwzięcia jest również przebudowa skrzyżowania ulic Heweliusza i Rajskiej, i stworzenie nowego placu miejskiego.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: