Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przedstawił liderki listy do Rady Miasta z okręgu nr 2 - Śródmieście, Chełm, Ujeścisko i Łostowice. Są to Aleksandra Dulkiewicz, wiceprezydent Gdańska oraz Teresa Wasilewska, radna PO i Elżbieta Woroniecka, działaczka społeczna.

Konferencja prasowa odbyła się w piątek 27.07. w okolicach przedszkola i żłobka przy ulicy Kolorowej w Gdańsku. Paweł Adamowicz zaprezentował kandydatki do rady miasta ze swojego komitetu wyborczego z okręgu nr 2.- Są to trzy muszkieterki – zapowiedział.Dwie z nich to zagorzałe zwolenniczki prezydenta – Aleksandra Dulkiewicz, dawniej asystentka Adamowicza, a obecnie jego zastępca ds. polityki gospodarczej oraz Teresa Wasilewska, radna PO. Trzecią kandydatką jest mniej znana Elżbieta Woroniecka, która prowadzi dom sąsiedzki na Dolnym Mieście.- Gdańsk może się rozwijać dzięki kobietom. Kobiety są bardziej pracowite, bardziej troskliwe i rzetelne w wykonywaniu działań – mówił Adamowicz.wymieniła inwestycje miasta, które mają polepszyć komfort życia mieszkańców południowych dzielnic Gdańska.- Bez rozwoju dróg i transportu publicznego godne życie mieszkańców jest niemożliwe. Linia tramwajowa połączy południowe dzielnice Gdańska z Pieckami-Migowo. Już 1 września przy ul. Lawendowe Wzgórze zostanie otwarte nowe przedszkole. Przebudowujemy też Jar Wilanowski po to, żeby uczynić Chełm jeszcze przyjaźniejszym miejscem do życia – mówiła.- W tym samym celu działamy również w Śródmieściu. Stąd nowa mała architektura, przebudowywane ulice. To także kładka na Ołowiankę, z której jesteśmy dumni. Niebawem ukończymy drugą kładkę w ciągu św. Ducha łączącą nas z Wyspą Spichrzów – dodała Dulkiewicz.Kolejna kandydatka -a, prowadzi dom sąsiedzki na Dolnym Mieście.- Znam ludzi, znam Dolne Miasto, urodziłam się tutaj. Chciałabym swoje doświadczenia przenieść na cały Gdańsk – zapewniła.- Kolejną muszkieterką jest Teresa Wasilewska – zapowiedział Adamowicz.mówiła: - Po raz drugi ubiegam się o mandat radnego. Jestem bogatsza o doświadczenia. Ze względu na swój wiek znam problemy ludzi starszych, ale także biednych czy matek samotnie wychowujących dzieci.Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu – 21.07.2018 - Adamowicz podczas konferencji prasowej w Oliwie zaprezentował liderów listy do rady miasta ze swojego komitetu wyborczego z okręgu nr 6 obejmującego m.in. Oliwę, Żabiankę i Osowę. Są to, przedsiębiorca i społecznik.Paweł Adamowicz zapowiedział w Oliwie program kontraktów dla dzielnic: - Przedstawię mieszkańcom Gdańska kontrakty dla dzielnic, aby dokładnie wiedzieli, czego mogą się spodziewać po kandydatach na radnych miasta Gdańska, mieli świadomość, co zrobią w ciągu pięciu następnych lat.