Nowe kierunki na gdańskich uczelniach. Produkcja audiowizualna i zdrowie publiczne

To unikatowy w skali kraju kierunek przygotowujący studentów do pracy w sektorze ochrony zdrowia na średnim szczeblu wykonawczym oraz zarządczym.

„Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia” na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym to studia I stopnia, które realizowane będą przez uczelnię wraz z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz szpitalami sieci COPERNICUS.

- Jako dyrektor szpitala klinicznego pragnę podkreślić coś,co jest dla mnie szczególnie istotne - proces adaptacji absolwenta do potrzeb pracy w szpitalu zajmuje sporo czasu - tłumaczy Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.

- Zdecydowanie bardziej efektywni są kandydaci już posiadający przygotowanie teoretyczne, których łatwiej jest wdrożyć do funkcjonowania w tej rzeczywistości - dodaje.

Studia na nowym kierunku nie są pierwszą propozycją kształcenia dualnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku akademickim 2017/2018 GUMed uruchomił kierunek „Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny” we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA i Oceanic. To dwuletnie studia II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

Wśród nich jest informatyka o profilu praktycznym, która łączy podstawy teoretyczne z nauką współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. To stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Nowy będzie też kierunek Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne.

- Odpowiada on na ogromne zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów do spraw ubezpieczeń we wszystkich działach gospodarki, między innymi takich jak służba zdrowia, oświata, administracja czy transport - zapewniają przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego.