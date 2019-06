Nowe liceum w Gdańsku. Kiedy rekrutacja do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego przy UG?

Uniwersyteckie LO w Gdańsku. Profile klas

W Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym uczniowie będą mieli do wyboru 4 klasy (w każdej przygotowano 24 miejsca) o profilu

matematyczno-fizyczno-informatycznym oraz

biologiczno-chemicznym.

- Pomysł utworzenia liceum ogólnokształcącego przez Uniwersytet Gdański wyszedł od prezydenta Pawła Adamowicza, który wspomniał o tym w rozmowie z rektorem UG prof. Jerzym Piotrem Gwizdałą jesienią 2018 roku – opowiada dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw., prorektor ds. studenckich UG.

- Pół roku to bardzo krótki okres, aby stworzyć szkołę od podstaw. Udało się to dzięki ogromnemu wsparciu władz Miasta Gdańska, szczególnie pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz oraz wiceprezydenta Piotra Kowalczuka i całego jego zespołu. Z dużą życzliwością do idei powstania szkoły odniosło się również Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Bez życzliwości pani kurator dr Moniki Kończyk oraz pracowników kuratorium liceum by nie powstało – dodaje.