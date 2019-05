Nowe nazwy piętnastu bibliotek w Gdańsku. Na czytelników czekają nagrody!

8 maja to dla nas biblitekarzy data wyjątkowa pod kilkoma względami. Tego dnia obchodzimy Dzień Bibliotekarza i od 8 maja rozpoczyna się Tydzień Bibli otek, świętowany w całej Polsce. Dlatego to właśnie tę datę wybraliśmy, aby ogłosić, jakie nazwy zostają nadane 15 filiom, które do tej pory nie miały własnych „imion” - piszą przedstawiciele Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

O pomoc w wyborze pracownicy prosili samych czytelników, którzy głosowali na nowe nazwy poprzez ankietę internetową oraz wypełniając ankiety tradycyjne w poszczególnych bibliotekach. W głosowaniu wzięło udział aż 2010 osób.

Poniżej przedstawiamy nowe nazwy naszych piętnastu filii. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ dla

osób, które odwiedzą filie z nowymi nazwami przygotowano niespodzianki. Dziesięć pierwszych

osób, które pojawią się w danej filii i powiedzą, jaką nazwę od dziś ta biblioteka będzie nosić, otrzymają

upominki w postaci książki, komiksu lub bibliotecznego gadżetu.

Nowe nazwy gdańskich bibliotek: