Cyberprzestępcy znaleźli kolejny sposób na kradzież pieniędzy z naszych kont. Dzięki pozyskanym wcześniej danym i wykorzystaniem telefonu, złodzieje próbują włamać się na nasze konta. Uważajcie!

O nowym typie ataku cyberprzestępców skierowanym szczególnie do osób korzystających z bankowości mobilnej, poinformował mBank. W komunikacie z 15 stycznia 2018 podano, że cyberprzestępcy są w stanie włamać się do naszych kont za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jak to robią?Najpierw pozyskują nasze dane poprzez np. włamanie się na skrzynkę pocztową, fałszywe ogłoszenia o pracę (w których podajemy nasze dane) czy tzw. vishing, a więc rozsyłanie wiadomości z numerem telefonu, pod który należy wysyłać rzekomo zaktualizowane dane. Następnie, podszywając się pod klienta, złodzieje kontaktują się z operatorem sieci w celu przekierowania połączeń przychodzących z numeru ofiary na swój numer telefonu. Jak czytamy w komunikacie, "kolejnym krokiem jest sparowanie aplikacji mobilnej z kontem klienta na urządzeniu należącym do przestępców poprzez podanie pozyskanych wcześniej danych osobowych oraz przechwycenie kodu autoryzacyjnego w wyniku włączonej u operatora sieci usługi przekierowania połączeń", żeby na końcu ukraść środki z naszego konta z wykorzystaniem aplikacji mobilnej w ramach ustawionych limitów.Należy każdorazowo sprawdzać każdą, podejrzaną informację dotyczącą jakiejkolwiek zmiany danych. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się ze swoim bankiem. Włączenie, przez osoby nieuprawnione, usługi przekierowania Twoich połączeń przychodzących na inny numer telefonu, należy zgłosić również do operatora sieci.