Nowe pojemniki na odpady przy wejściach na plażę. Ma być czysto i ekologicznie

mat. prasowe

Przy wybranych wejściach na plażę w pasie nadmorskim w Gdańsku ustawionych zostało czterdzieści nowych zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Co więcej, śmieci wywozić będzie od teraz specjalny pojazd, ładowany elektrycznie. Wszystko po to, żeby było czysto i ekologicznie.