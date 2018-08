Od 6 sierpnia Wizz Air oferuje 161 tras do 31 krajów z Polski, z ponad 10,3 milionami miejsc w sprzedaży w 2018 r. z 8 polskich lotnisk. (© Tomasz Bołt/archiwum db)

Wizz Air, jedna z najszybciej rozwijających się linii lotniczych w Europie ogłosiła w poniedziałek 11 nowych tras - połączeń lotniczych. Wśród nich - zapowiedziała na jesień loty z Gdańska do Charkowa na Ukrainę.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 roku Wizz Air przewiózł ponad 4,3 miliona pasażerów na swoich nisko kosztowych trasach z i do Polski. To o 18% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Od 28 października linia uruchamia nowe połączenia Gdańsk-Charków i Wrocław-Charków będą obsługiwane dwa razy w tygodniu, a trasa Warszawa-Wiedeń realizowana będzie codziennie. Klienci, którzy chcą zwiedzić te fascynujące miasta, mogą już rezerwować bilety. Ceny rozpoczynają się już od 39 zł.Od dzisiaj WIZZ oferuje 161 tras do 31 krajów z Polski, z ponad 10,3 milionami miejsc w sprzedaży w 2018 r. z ośmiu polskich lotnisk.Dodając 11 nowych tras:- przewoźnik znacząco rozszerza siatkę połączeń w całej Europie i poza nią.- Z ogromną radością ogłaszamy dziś 3 nowe trasy z trzech polskich lotnisk do Austrii i na Ukrainę. To doskonała okazja dla naszych pasażerów podróżujących w celach biznesowych i turystycznych, aby odkrywać nowe miejsca na mapie Europy(...)* Gdańsk – Charków środa, niedziela 28-paź-2018 - 39zł* Wrocław – Charków środa, niedziela 28-paź-2018 - 39zł* Warszawa – Wiedeń, codziennie 28-paź-2018 - 89złDariusz Kulik zdradza sekrety pracy pilota. Dlaczego postanowił kręcić filmiki na YouTube?Dzień Dobry TVN