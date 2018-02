Gdańsk szykuje się już do nowego systemu segregacji śmieci, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. Od tego momentu wywozem śmieci z jednego rejonu zajmie się też nowa miejska spółka - Gdańskie Usługi Komunalne, która jest w trakcie budowania nowej bazy.

Od początku lutego trwa wymiana pojemników na śmieci w VII Dworze, Brętowie, Pieckach-Migowie, na Suchaninie, Siedlcach oraz Ujeścisku-Łostowicach. To dzielnice z tzw. sektora szóstego, którego obsługą od 1 kwietnia zajmie się nowa miejska spółka Gdańskie Usługi Komunalne. Miasto powołało ją na mocy przepisów dot. zamówień in-house. Pozwalają one na powierzanie przez gminę swoim jednostkom odbioru odpadów na jej terenie.- W pierwszej kolejności nowe pojemniki otrzymują mieszkańcy domków jednorodzinnych - mówi- to około 4 600 punktów. Poza pojemnikami, mieszkańcy domków jednorodzinnych otrzymają od nas zestawy worków na trzy frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło. Zestawy powinny wystarczyć do końca roku, ale jeśli komuś zabraknie wcześniej, to będziemy uzupełniać według zapotrzebowania- dodaje.Wymiana pojemników następuje już teraz, aby płynnie przejąć ich obsługę od 1 kwietnia, kiedy zostanie wprowadzony poszerzony system segregacji odpadów. - Chcemy, aby mieszkańcy nie odczuli żadnej uciążliwości w związku ze zmianą firmy odbierającej odpady w tym sektorze, a wręcz przeciwnie - dołożymy wszelkich starań, aby jakość usługi była lepsza - mówi Piotrusiewicz. Każdy pojemnik wyposażony jest w chip z geolokalizacją oraz naklejkę, z której można się dowiedzieć co możemy, a czego nie możemy wrzucać do danego pojemnika. - Do 6-go lutego rozstawiliśmy już 1295 pojemników. Dziennie rozstawiamy od 400 do 500 nowych pojemników - wylicza Piotrusiewicz- Do 19 lutego planujemy wyposażyć w nowe pojemniki wszystkie nieruchomości jednorodzinne w sektorze VI. Od 19 lutego do końca marca nowe pojemniki będą rozstawiane przy nieruchomościach wielorodzinnych-zapowiada. Co ważne, nowe śmietniki mają naklejki z informacją, by nie korzystać z nich przed 1 kwietnia.Spółka GUK chwali się, że będzie dysponować najnowocześniejszym sprzętem. Kupiła już 16 nowoczesnych śmieciarek, w zasobach będą też samochody do wywozu dwóch rodzajów odpadów jednocześnie czy tzw. “śmieciarki bębnowe” przeznaczone do transportu bioodpadów. Zaplanowano również zakup auta do odbioru przeterminowanych leków, jak i samochody mieszczące odpady wielkogabarytowe oraz kontenery. Wszystkie, zakupione przez GUK samochody, wyposażone będą w specjalny system elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów.GUK jest właśnie w trakcie budowy nowej bazy przy ul. Jabłoniowej. Powstaje tam hala o powierzchni 928 m kw. Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł, inwestorem jest Zakład Utylizacyjny w Szadółkach (na jego terenie znajduje się budowana baza).- Budowa bazy jest zaawansowana w około 30 proc.. Wykonano już palowanie oraz fundamentowanie pod budynek hali oraz części socjalnej z zapleczem sanitarnym. Planowany termin zakończenia inwestycji i oddania do użytku to czerwiec 2018 r.- informuje prezes Piotrusiewicz. -Baza stanowić będzie niezbędne, nowoczesne i funkcjonalne zaplecze socjalne dla załóg samochodów odbierających śmieci od gdańszczan. Będzie tam też miejsce postoju samochodów.Dzień Dobry TVN/x-news