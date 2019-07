Nowe tramwaje jadą do Gdańska i dojechać nie mogą

Chodzi o 15 nowych tramwajów Jazz Duo, które Gdańsk kupił od bydgoskiej Pesy w zeszłym roku. Według ostatnich informacji pierwsze z nich do taboru spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje miały trafić w lipcu. Póki co żaden z pojazdów jeszcze jedna do stolicy Pomorza nie dotarł, a nawet jeśli tak się stanie, to najwcześniej do obsługi pasażerów ruszy w sierpniu albo wrześniu.

Pasażerowie czekają

To bardzo niedobre informacje dla pasażerów w kontekście dużej liczby awarii gdańskiego taboru, do czego silnie przyczyniły się także w czerwcu gwałtowne ulewy. Przez uszkodzenia aparatury elektrycznej na dachach kilku pojazdów przez parę dni w ogóle nie funkcjonowała linia nr 11.