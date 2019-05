Nowe wizualizacje i informacje ws. planowanych parkingów kubaturowych w centrum Gdańska [zdjęcia]

- Te ponad 1200 miejsc na naszych parkingach w Gdańsku zostanie zbilansowanych likwidacją przynajmniej 601 miejsc w Strefie Płatnego Parkowania, czyli tyle samochodów zniknie z ulic ścisłego centrum miasta. Obecnie choćby na Targu Węglowym parkuje średnio aż ok. 180 aut - podkreślał na piątkowej prezentacji Marcin Podlecki z Mota-Engil .

Mota-Engil jest jedną z 30 największych firm budowlanych w Europie. Planowane parkingi w Gdańsku porównuje do tych które stworzyła wzdłuż jednej z głównych ulic Barcelony - La Rambla, czy na Nowym Targu we Wrocławiu.

Do spotkania przedstawicieli inwestora z mediami, doszło dzień po rozmowach z mieszkańcami Śródmieścia i tamtejszą Radą Dzielnicy. Było ono bardzo owocne i rozwiało sporą część wątpliwości jakie od początku towarzyszą inwestycji.

Jeśli chodzi o wspomniany Targ Węglowy, to póki co inwestor nie przygotował żadnych wizualizacji parkingu, bo wpierw rozstrzygnięty musi zostać organizowany przez miasto konkurs architektoniczny na docelowe zagospodarowanie całej tej przestrzeni. Zaprezentowane zostały za to propozycje wyglądu obiektów w pozostałych trzech lokalizacjach.

Na Podwalu Staromiejskim parking będzie się mieścił między Targiem Rybnym a wysokością ul. Furty. (to od niej będzie wjazd). Na powierzchni parkingu ma powstać atrakcyjna przestrzeń publiczna, której szczegóły będą konsultowane z mieszkańcami.

- Odnowimy szpaler drzew który będzie musiał zostać usunięty w związku z budową. Liczymy, że parking wpłynie na rozwój obecnie umierających na Podwalu usług i handlu, co widać po pustych witrynach sklepowych i wielu mieszkaniach na sprzedaż w dół od cukierni Pellowski. Pomnik "Tym co za polskość Gdańska" na czas prac zostanie przeniesiony na teren obecnego parkingu społecznego przy ul. Lawendowej, co zostało uzgodnione z jego autorem - dodawał M. Podlecki.

Dwa wjazdy od strony ulic Powroźniczej i Ogranej, będzie miał z kolei obiekt przy ul. Podwale Przedmiejskie, na tyłach Pałacu Młodzieży. Podopieczni placówki będą mogli swobodnie korzystać ze stworzonej na powierzchni parkingu przestrzeni rekreacyjnej.

Stylem zbliżonym do historycznych budynków przemysłowych Gdańska, np. dawnej zajezdni tramwajowej na ul. Łąkowej, ma charakteryzować się z kolei parking naziemny przy Długich Ogrodach. Będzie miał on jeden wjazd od strony ul. Reduta Żbik i tzw. ślimaka do wjazdu na wyższe kondygnacje.