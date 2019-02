Nowe wsparcie w UM w Gdańsku. Pani Agata będzie tłumaczyła na język migowy informacje skierowane do mieszkańców

Powitaliśmy w urzędzie panią Agatę, która razem z pozostałymi urzędnikami znającymi język migowy będzie pomagać osobom niedosłyszącym i niesłyszącym w załatwianiu spraw urzędowych. Chciałabym też, by pani Agata wspierała nas tłumaczeniami w trakcie urzędowych spotkań, wydarzeń i konferencji- poinformowała ostatnio p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i za pośrednictwem swojego facebooka zapytała: Gdzie przede wszystkim powinny pojawić się tłumaczenia na język migowy? Czekam na Wasze propozycje i sugestie.

Agata Kulak, bo tak się nazywa nowa pracowniczka, nie ukrywa, że cieszy się z tej współpracy z miastem: - Dołożę wszelkich starań, by głusi czuli się ważną częścią naszego miasta.

Gdański magistrat jest jednym z pierwszych urzędów, który na stanowiskach informacji zatrudnia pracowników posługujących się językiem migowym.

- Robimy to od ponad 15 lat! Dzięki temu na wiele lat przed wejściem w życie przepisów zobowiązujących podmioty publiczne do zapewnienia dostępu do świadczeń usług tłumacza j. migowego – gdańszczanie mogą z tej usługi skorzystać od ręki- mówi Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydz. Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Tłumaczone na język migowy, od ubiegłego roku, są też w Gdańsku relacje z sesji Rady Miasta. To wymaga udziału dwóch zawodowych tłumaczy j. migowego specjalizujących się w wielogodzinnych tłumaczeniach na żywo.

- Przez te kilkanaście lat naszego doświadczenia zapotrzebowanie na tłumaczenie rośnie, a wraz ze zmianą kanałów komunikowania się rośnie potrzeba tłumaczenia informacji wyświetlanych m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej, na ekranach multimedialnych w komunikacji miejskiej, czy choćby tłumaczenie konferencji władz miasta- wskazuje Filipowicz. - Takie potrzeby zostały przedstawione na spotkaniu prezydenta Adamowicza z osobami głuchymi wiosną ubiegłego roku. Dlatego też zaistniała potrzeba, aby do naszej „drużyny”, dołączyła osoba, której głównym zadaniem będzie właśnie tłumaczenie informacji kierowanych do mieszkańców.Ogromnie ważną rolą i zadaniem tej osoby będzie również kwestia edukowania urzędników i mieszkańców - bo mało kto np. wie, że dla większości osób głuchych język polski jest językiem obcym, którego muszą się nauczyć, więc nie wystarczy słowo pisane, aby było zrozumiale dla takich osób, albo, że języków migowych jest klika- wyjaśnia.

Obecnie UMG zatrudnia jednego tłumacza oraz dwóch pracowników informacji, którzy komunikują się językiem migowym.

