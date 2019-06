Nowoczesny otwarty rezonans magnetyczny już w Gdańsku

Rezonans magnetyczny to nowoczesne, bezpieczne i skuteczne badanie diagnostyczne. Dotychczas, aby mu się poddać, należało leżeć bez ruchu w urządzeniu przypominającym tunel. Gdańska pracownia Aura Medic, jako jedyna placówka w Trójmieście, dysponuje urządzeniem o otwartej konstrukcji, które zapewnia przeprowadzenie badania w znacznie bardziej komfortowych warunkach, a nawet - jeśli zajdzie taka potrzeba - w towarzystwie bliskiej osoby, a nawet trzymając ją przez cały czas za rękę. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadku osób chorych na klaustrofobię i dzieci, bo umożliwia przeprowadzenie badania bez konieczności stosowania narkozy.

Do przeprowadzenia badania rezonansem magnetycznym używa się specjalistycznego sprzętu. Najbardziej powszechnym jest urządzenie przypominające tubę - pacjent powinien ułożyć się wygodnie na stole, który następnie jest wsuwany do wnętrza skanera MRI. Musi leżeć nieruchomo, aby nie doszło do zniekształcenia obrazu (w przypadku problemów z pozostaniem w bezruchu lekarz może zalecić podanie pacjentowi leków uspokajających lub - w wyjątkowych przypadkach - zastosować znieczulenie ogólne). Wewnątrz tunelu znajduje się oświetlenie i wentylacja, więc pacjent nie powinien odczuwać żadnego dyskomfortu podczas badania. W środku znajduje się też mikrofon i kamera, dlatego badany ma ciągły kontakt z personelem.

Choć badanie jest całkowicie bezbolesne, całkowicie bezpieczne i nie wiąże się z ryzykiem dla pacjenta (ostrożność powinni wykazać jedynie pacjenci, u których istnieją ewentualne przeciwwskazania) jego przeprowadzenie przy zastosowania tego najbardziej popularnego urządzenia - przypominającego tubę - może okazać się problematyczne m.in. dla osób chorych na klaustrofobię czy małych dzieci. Jeśli pacjent, z różnych przyczyn, nie jest w stanie współpracować, lekarze najczęściej decydują się na podanie narkozy, co wiąże się z dodatkowym ryzykiem.

Badanie w otwartej przestrzeni i bez ryzyka w Aura Medic

Oprócz urządzenia przypominającego tubę, o którym wspomniano wcześniej, badanie rezonansem magnetycznym można wykonać też w zdecydowanie bardziej komfortowych warunkach. Pracownia diagnostyki obrazowej Aura Medic, która mieści się na terenie Centrum Zdrowia Eter-Med przy ulicy Żabi Kruk 10 , jest wyposażona w jedyny w Trójmieście panoramiczny otwarty aparat rezonansu magnetycznego najwyższej klasy, Aperto Lucent firmy Hitachi o polu 0,4T.

Unikatowa konstrukcja aparatu z pojedynczym filarem daje pacjentowi poczucie dużej przestrzeni, zaś bardzo niski poziom hałasu pozwala na wykonywanie badań bez potrzeby stosowania słuchawek czy zatyczek.

- Dzięki temu możliwe jest komfortowe wykonywanie badań u osób, dla których badanie w tradycyjnym aparacie o konstrukcji zamkniętej jest trudne do zniesienia lub niemożliwe: z klaustrofobią, z nadwrażliwością na hałas czy o dużej otyłości - mówi Emilia Kowalczyk, dyrektor ds. operacyjnych Aura Medic Sp. z o.o.

Bezpieczne badanie dzieci i osób z implantami

Otwarty rezonans magnetyczny to rozwiązanie, które szczególnie docenią rodzice małych dzieci, bo umożliwia wykonywanie badania bezstresowo i bez konieczności stosowania znieczulenia ogólnego.

- W standardowych aparatach małe dzieci bada się tylko w narkozie, co zawsze odbija się na zdrowiu. Zleca się więc takie badanie tylko w ostateczności, gdy trafią do szpitala z czymś poważnym - mówi Emilia Kowalczyk. - Nasze urządzenie umożliwia badanie nawet małych dzieci bez ryzyka jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, bo nie ma konieczności poddawania dziecka narkozie. Co więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba, rodzic czy opiekun może przez cały czas trzymać dziecko za rękę, a nawet się obok niego położyć.

Aparat w pracowni diagnostyki obrazowej Aura Medic pozwala też na wykonywanie badań u osób z metalicznymi elementami w ciele (jak np. implanty), które nie mogą być badane w standardowych aparatach rezonansu magnetycznego.

Diagnostyka na światowym poziomie

Rezonans Hitachi Aperto Lucent dysponuje zaawansowanym oprogramowaniem aplikacyjnym i jest wyposażony w pełen zestaw cewek dedykowanych do badania poszczególnych części ciała, takich jak: głowa, stawy czy kręgosłup. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie pełnego zakresu badań, na poziomie światowych standardów diagnostyki obrazowej.

Szczegółowe informacje na temat badań wykonywanych przy użyciu otwartego rezonansu magnetycznego, cen oraz zasad rejestracji znajdują się na stronie internetowej Aura Medic. Z pracownią można kontaktować się też telefonicznie, dzwoniąc pod numer 58 500 49 59 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 20 oraz w sobotę w godzinach 8 -14.