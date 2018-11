Nowości książkowe. Armagedon. Czy wierzysz w scenariusz końca świata? [konkurs]

"Armagedon. Scenariusze końca świata" to popularnonaukowa publikacja napisana z bardzo dużą dozą humoru. Stanowi zestawienie prawdopodobnych scenariuszy dotyczących zakończenia życia ludzi na ziemi. Choć tematyka książki jest skomplikowana, zagadnienia przedstawione są w jasny, zrozumiały dla każdego sposób. . Publikacja jest wyłącznie dla tych, którzy nie boją się spojrzeć prawdzie w oczy. A prawda boli, bo…to tylko kwestia czasu, kiedy wyginiemy...

Gdzieś tam w nieodgadnionych otchłaniach kosmosu może już huknęła supernowa, której zabójcze promieniowanie gamma mknie w naszą stronę, by wysterylizować powierzchnię planety na niekończące się tysiąclecia. Zatem już jesteśmy martwi, tylko jeszcze o tym nie wiemy.

Ekstrapolowano dane i zdano sobie sprawę, że biegun geomagnetyczny na północy przesuwa się w kierunku wschodnim coraz szybciej i od pierwszych pomiarów zaledwie w ciągu 180 lat przewędrował już prawie 2500 km. Przy rosnącym tempie (obecnie wynosi ono około 60 km rocznie) w 2040 roku będziemy go szukali gdzieś na Syberii.

Niewykluczone, że pierwszy kontakt z pozaziemską cywilizacją może być jednocześnie naszym ostatnim. I nie koniecznie będzie on oznaczał kontakt z UFO, ale na przykład inwazję odpornej na wszystkie znane nam medykamenty, śmiercionośnej bakterii.

Być może jednak uprzedzimy matkę naturę i sami się zgładzimy, w końcu próbowaliśmy już wielokrotnie. Mamy tysiące głowic nuklearnych, pracujemy nad sztuczną inteligencją, niszczymy w ekspresowym tempie środowisko naturalne, projektujemy broń biologiczną.

Do mniej więcej 2030 roku nuklearne państwa chcą wydać przeszło 600 miliardów dolarów na unowocześnienie swych arsenałów, jednocześnie NASA nie może posłać załogowej wyprawy na Marsa, bo w rzeczywistości po prostu brakuje jej funduszy.

Możemy zostać unicestwieni na wiele sposób, a przyroda nie będzie za nami tęsknić, bo w kolejce do swojej ewolucyjnej szansy czekają przecież inne gatunki.

Autor książki "Armagedon. Scenariusze końca świata" - Andrzej Olejnik z wykształcenia jest polonista o specjalizacji zawodowej edytorstwo. Miłośnik satyry, orędownik mówienia prawdy, admirator historii, fascynat wybornej kuchni i smacznego napitku, a przede wszystkim zakochany od lat w naukach przyrodniczych i szeroko pojętej fantastyce. Zawodowo spełniający się w pracy redaktorsko - graficznej, ma na koncie między innymi nowe opracowanie Trylogii Henryka Sienkiewicza, którą opatrzył autorskim posłowiem, językowe opracowanie opowiadań wszelkich Roberta E. Howarda o Conanie (obydwa projekty dla wydawnictwa Rea), także liczne projekty dla wydawnictwa Fronda, Eureka i ZonaZero… Armagedon. Scenariusze końca świata to jego pisarski debiut.

UWAGA KONKURS

Wydawnictwo Fronda, przekazało nam kilka egzemplarzy książki "Armagedon. Scenariusze końca świata". Jak ją zdobyć? Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Co Twoim zdaniem jest największym zagrożeniem ludzkości?

Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem: "Armagedon". Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.

Uwaga! Książek nie wysyłamy!

Na odpowiedzi czekamy do 23 listopada do godz. 14.00. Jeszcze tego samego dnia rozdamy nagrody. Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie odbioru książki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!