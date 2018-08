W sieci pojawił się właśnie zwiastun najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. "Kler". Pokazuje życie księży katolickich w Polsce. Obraz na pewno nie spodoba się głęboko wierzącym, gdyż pokazuje duchowieństwo w złym świetle. Zobaczcie zwiastun filmu "Kler". Kiedy film "Kler" Smarzowskiego wejdzie do kin?

W poniedziałek 6 sierpnia na serwisie youtube.com pojawił się zwiastun najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. "Kler". Jak można domyślić się po tytule, opowiada on o życiu kapłanów Kościoła Katolickiego. Jednak nie jest to życie skromne, oddane tylko bliźnim i Bogu, tylko zakłamane, chciwe i suto zakrapiane alkoholem.Jednego można być pewnym, film odbije się szerokim echem w środowisku katolickim.Nie jest to zaskoczeniem, że film Smarzowskiego będzie wzbudzał dużo emocji. Reżyser przyzwyczaił już widzów do szokujących obrazów w takich filmach jak np. "Wołyń", "Dom Zły" czy "Drogówka".Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus (Robert Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.Premiera filmu "Kler" zaplanowana jest na 28 września 2018. Warto dodać, że obraz dostał już nominacje do nagrody Złote Lwy w konkursie głównym.

