Nowy gracz na trójmiejskim rynku carsharingu. Firma z Gdyni wprowadza 200 aut

Od 18 lutego mieszkańcy Trójmiasta mogą korzystać z kolejnej floty samochodów włączonych do sieci carsharingu. Gdyńska firma MiiMove jest nowym operatorem powiązanym z Serwisem Haller, który dostarczył na razie 200 pojazdów.

- Patrzymy w jaki sposób zmieniają się preferencje użytkowników samochodów i naszych klientów. W pewien sposób odchodzi się od chęci posiadania na rzecz mobilności usług. Wyszliśmy z założenia, że dobrze jest naszym mieszkańcom udostępnić dodatkową usługę - powiedział Józef Haller, wiceprezes spółki Serwis Haller.

Co ciekawe wszystkie samochody, a konkretnie modele Opel Astra, są wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Ważne, że auta posiadają zestaw do ładowania telefonów komórkowych. System nie przewiduje bowiem kluczyków samochodowych. Dostanie się do pojazdu i uruchomienie silnika odbywa się za pomocą aplikacji telefonicznej, która działa z systemem operacyjnym Android i iOS.

- Rewolucja technologiczna pozwoliła otworzyć nowy obszar rynku, mikrousług i mikropłatności. Pozwoliła także na stworzenie nowego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, a więc gospodarki współdzielonej - powiedział Adam Kurek, prezes półki MiiMove i przyznał, że docelowo na rynku Trójmiejskim firma chce uruchomić nawet 500 samochodów. Z czasem operator ma powiększyć także zasięg terytorialny z uwzględnieniem między innymi Redy, Rudy, Wejherowa czy Pruszcza Gdańskiego.

W Gdyni z carsharingu można korzystać od 2017 roku. Przedstawiciele władz miasta dostrzegają w tym projekcie sposób na ograniczenie liczby samochodów na ulicach.

- Z punktu widzenia samorządu jest to dodatkowa usługa dla mieszkańców i podniesienie jakości życia. Ważne, że jest to praca nad zmniejszaniem ilości samochodów osobowych na mieszkańca w skali miasta. Jesteśmy przekonani, że im szerzej funkcjonuje usługa carsharingu, tym bardziej będzie maleć pokusa ku temu, aby kupować nowy samochód - powiedział Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.

System polega na wspólnym używaniu pojazdów "na minuty". Użytkownik wypożycza samochody na dowolny czas i następnie płaci za usługi przy pomocy mobilnego systemu płatności.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: