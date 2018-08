We wtorek, 31 lipca 2018 r., w samo południe odbył się wernisaż muralu w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem ulic Okopowa i Podwale Przedmiejskie.

Top of the Top Sopot Festival 2018 w Operze Leśnej. Muzyczna uczta...

Zobacz także: ubiegłoroczny mural związany z Szekspirem



, po raz pierwszy prowadzony w ramach fakultetu na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W jego realizację zaangażowało się również Patio ASP. Iwona we współpracy z trzema instytucjami: Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni rozszerzyła obszar działań edukacyjnych związanych z twórczością Szekspira.Zajęcia odbywały się pracowniach Akademii Sztuk Pięknych i w Sali Spotkań Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Uczestnicy fakultetu oprócz regularnych spotkań zwiedzili Teatr Szekspirowski oraz wzięli udział w warsztatach aktorsko-integracyjnych „Być albo nie być Szekspirem” prowadzonych przez Annę Ratkiewicz-Syrek, Kierownika Działu Edukacji GTS.Motywem przewodnim tegorocznego muralu był Szekspir, ale również mapa, węzeł, wyznaczanie kierunków. Podczas zeszłorocznego malowania muralu przechodnie pytali o drogę i ten temat zainspirował tegoroczną realizację. W obraz ścienny wpleciono motywy ułatwiające przechodniom przemieszczanie się w tunelu. Wybrano również cytaty z dzieł Szekspira z motywem drogi: „Coś tu się złego, święci coś tu krzywo idzie.”(Hamlet), „Zbrodnie i spod ziemi wychodzą aby stać się widocznymi." (Hamlet), „Do moich celów nie ma drogi krzywej."(Król Lear), „Wszystko jest dobre, co do celu wiedzie.” (Sen nocy letniej).Autorzy muralu to: Ela Golińska, Dorota Jabłońska, Dorota Kozłowska, Marta Lipiec – Bortkiewicz, Michalina Niebrzydowska, Alicja Piechota, Daria Umerli, Marta Zatoń, Michał Garnowski.