Nowy pokój dzienny w UCK dla uczulonych na jad owadów

Na czym polega odczulanie?

Trzeba nastawić się, że odczulanie to długi proces. Leczenie polega na podawaniu niewielkich ilości jadu w celu osiągnięcia tolerancji organizmu na dany alergen. Po wstępnym okresie, w którym podaje się go w coraz większych dawkach, przechodzi się do fazy podtrzymującej, która zwykle trwa ok. 5 lat. Alergicy muszą stawiać się w przychodni co miesiąc, by otrzymać zastrzyk z odpowiednią ilością alergenu.