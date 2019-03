Nowy rozkład PKP Intercity. Od niedzieli 10 marca 2019 r. zmiany w kursowaniu pociągów. Na Pomorzu korekta jest niewielka

Nowy rozkład jazdy PKP od 10.03.2019

Szczyt wiosennych utrudnień kolejowych na Pomorzu przypadnie na szczęście dopiero po majówce. Od 6 do 10 maja 2019 r. pociąg „Szkuner” jeżdżący nominalnie na trasie Katowice-Kołobrzeg, skróci swoje kursowanie do Słupska, zaś skład „Malczewski” relacji Kołobrzeg-Przemyśl nie będzie prowadził w swoim składzie wagonów bezpośrednich do i ze Słupska. Dodatkowo w tym okresie w dwóch wspomnianych pociągach oraz składzie TLK Gwarek na odcinku Piła Gł. - Jastrowie przejazd będzie odbywał się autobusem komunikacji zastępczej.

Przez okres trzech tygodni - do końca marca 2019 r. - zawieszone zostanie kursowanie pary pociągów Pendolino relacji Warszawa -Gdynia - Warszawa, odjeżdżających z Warszawy Zachodniej o 6:16 oraz z Gdyni Głównej o 19:16. W tym terminie zostanie także skrócona relacja dwóch składów EIP - pociąg 4504 relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Warszawy Wschodniej, skład EIP 5402 zaś, kursujący do Gliwic, wyruszy nie z Gdyni, a z Warszawy Wschodniej.

W związku z poważnymi trwającymi pracami w obrębie węzła krakowskiego pociąg TLK Branicki relacji Gdynia-Kraków od 10 marca kursować trasą okrężną przez Kraków Olszę, z pominięciem stacji Kraków Główny.

Zmiana rozkładu jazdy pociągów. Co z PKM?

Istotnych zmian 10 marca 2019 r. nie przyniesie w rozkładach pociągów podlegających samorządowi województwa, czyli m.in. PKM.

- Nastąpią drobne korekty w kursowaniu składów między Wejherowem a Słupskiem, ale są one właśnie konsekwencją zmian jakie wprowadza Intercity - mówi odpowiedzialny za transport wicemarszałek Ryszard Świlski.

Następna korekta rozkładów PKP Intercity zaplanowana jest na 8 czerwca 2019.

