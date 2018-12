Nowy rozkład PKP. Więcej pociągów między Gdańskiem a Warszawą.

To dobra wiadomość dla mieszkańców Trójmiasta i stolicy podróżujących pociągami. Dodatkowe składy Pendolino umożliwią dotarcie do stolicy tuż po godzinie 8, a powrót do Warszawy na godzinę 22:30. Pociąg TLK Małopolska w nowym rozkładzie odjedzie 2 godziny wcześniej z Gdyni, a dzięki temu dojedzie do Warszawy około godziny 9. Pociągi kategorii TLK na odcinku Gdańsk – Warszawa będą miały skrócone czasu przejazdu.

Pozostałe zmiany

W związku z pracami modernizacyjnymi na linii Tczew - Bydgoszcz czas przejazdu pociągów z Trójmiasta do Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry, Łodzi i Katowic może się wydłużyć.

Pociąg TLK Bachus będzie kursował do Zielonej Góry do końca sierpnia 2019. Od września 2019 rozpocznie kursowanie pociąg TLK Pułaski na trasie Gdynia – Bydgoszcz – Poznań – Ostrów Wlkp. – Częstochowa Stradom – Kraków.

Skład pociągu TLK Rozewie ze względu na dużą popularność zostanie wydłużony o dodatkowe wagony. Rozewie zmieni też swoją trasę, zastępując pociąg IC Pogori, i jadąc z Gdyni do Bielksko-Białej przez Bydgoszcz, Poznań, Wrocław i Katowice.

Pociąg TLK Ustronie relacji Przemyśl – Kołobrzeg kursować będzie przez Kraków – Częstochowę Stradom – Inowrocław – Toruń – Iławę – Gdynię, z pominięciem Warszawy. Pociąg TLK Pobrzeże pojedzie w wydłużonej relacji do Wrocławia przez Łódź i Kalisz.

Zniżki i promocje

Pasażerowie, którzy zdecydują się na wcześniejszy zakup biletów będą mogli liczyć na atrakcyjne oferty promocyjne. Super Promo to pula najtańszych biletów obowiązujących w pociągach ekspresowych – EIP (Pendolino) oraz EIC. Dzięki niej m.in. z Trójmiasta do Warszawy można podróżować już od 49 zł. Natomiast oferta Promo pozwala korzystać z pociągów ekspresowych w cenie połączeń ekonomicznych, czyli nawet o 55 proc. niższej od ceny bazowej.

Po wyczerpaniu puli najtańszych biletów PKP Intercity proponuje zniżki w ofercie Wcześniej. Obejmuje ona wszystkie kategorie pociągów i obowiązuje na dowolnie wybranych trasach. W zależności od terminu zakupu biletu automatycznie naliczany jest rabat w wysokości 30, 20 lub 10 proc. Oferta obowiązuje do 7 dni przed wyjazdem.

Podróże weekendowe i rodzinne mogą być tańsze

Oferta weekendowa umożliwia wielokrotne przejazdy w ramach jednego biletu. Bilet weekendowy obowiązuje od godziny 19:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Cena Biletu Weekendowego w drugiej klasie wynosi 81 zł i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i IC. Z Biletem Weekendowym MAX za 164 zł można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity.

PKP Intercity ma także ofertę dla rodzin. Podróżujący w grupie liczącej od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia, mogą skorzystać z Biletu Rodzinnego. Dzięki tej ofercie wszyscy pasażerowie otrzymają 30-procentową zniżkę.

Szczegółowe informacje dla pasażerów

Dokładne informacje na temat rozkładu jazdy PKP Intercity pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.). 9 i 10 grudnia br. na największych dworcach w Polsce – m.in. Warszawie Centralnej, Wschodniej i Zachodniej, Gdańsku, Gdyni do dyspozycji podróżnych będą informatorzy mobilni.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! [niesamowite zdjęcia]

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska [ceny]

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozwiąż quiz!