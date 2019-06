Nowy serial kryminalny TVN-u "Motyw" będzie kręcony w wakacje w Gdańsku. W rolach głównych Małgorzata Kożuchowska i Agnieszka Grochowska

Do rozwiązania gdańskiego śledztwa nie wystarczy tylko wnikliwa analiza dowodów i przesłuchania podejrzanych – trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice. Tym samym widzowie zobaczą historię osadzoną we współczesnym Gdańsku, a w retrospekcjach przeniosą się do miasta z lat 80.

Ekipy produkcyjnej możemy spodziewać się w Gdańsku już tego lata, bo zdjęcia do serialu mają potrwać do końca sierpnia. Na antenie TVN serial trafi do wiosennej ramówki 2020. Za reżyserię odpowiadać będzie Paweł Maślona, którego pełnometrażowy debiut, jakim był "Atak paniki", okazał się wielkim sukcesem.

Gdańsk w serialu "Motyw"

Gdańsk wystąpi w serialu jako "produkt turystyczny w formie lokowania produktu". W treści umowy miasta ze stacją można znaleźć zapisek o tym, że pojawi się we wszystkich dziesięciu odcinka, w sumie w 30 scenach. Na ekranie zobaczymy wiele współczesnych atrakcji turystycznych i zabytków, i co ważne, zostaną one wymienione także z nazwy. Samo słowo "Gdańsk" usłyszymy w serialu co najmniej 14 razy, zaś 10 razy zostanie ono wymienione w formie tzw. wskazań graficznych. Lokalizacja scen będzie również podkreślana we wszelkich materiałach promocyjnych tej produkcji.