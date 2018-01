Gdańsk przygotowuje się do wdrożenia poszerzonego systemu segregowania odpadów, dlatego też w tzw. punktach gromadzenia odpadów pojawiają się już dodatkowe pojemniki, do których od 1 kwietnia wrzucimy odpady bio czy odpady resztkowe.

Obecny system segregowania to podział na: odpady mokre, suche oraz szkło, a inne surowce wtórne można segregować dobrowolnie. Od kwietnia br. mieszkańcy domów, mieszkań, wspólnot, spółdzielni, które złożyły deklarację segregowania odpadów będą zobowiązane do wydzielania:(w jednym pojemniku),(dawne mokre) i- Aktualnie dostawiane są pojemniki niebieskie na papier oraz żółte na metale i tworzywa sztuczne w sektorze IV, który obejmuje Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspę Młyniec i Zaspę Rozstaje. Pojemniki są zaklejone specjalną taśmą z napisem: "nie używać przed 01.04.2018 r." i apelujemy, aby rzeczywiście do tego czasu nie wrzucać tam surowców wtórnych. Niebawem rozpoczniemy prace na kolejnych sektorach - wyjaśnia, kierownik Referatu Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.Kolejne miesiące to okres przejściowy by w skali całego miasta ewoluować z jednego systemu w jego poszerzoną wersję. W pewnych przypadkach będzie on wiązał się jedynie z dostawieniem dodatkowych pojemników w PGO, w innych będzie konieczność wymiany niektórych pojemników, np. na mniejsze lub większe, adekwatnie do potrzeb.Urząd Miejski w Gdańsku zachęca, aby wszelkie prośby i uwagi zarządców nieruchomości dot. wielkości pojemników przesyłać na adres: bok@czystemiasto.gdansk.pl.