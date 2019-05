Nowy wiceprezydent Gdańska od dziś zaczyna pracę w Urzędzie Miejskim. To Alan Aleksandrowicz

Alana Aleksandrowicza prezydent Aleksandra Dulkiewicz powołała na stanowisko wiceprezydenta 15 kwietnia. Wtedy też poinformowała, że swoją pracę w magistracie Aleksandrowicz rozpoczyna od 6 maja, czyli od dziś.

- Nasza drużyna to mieszanka doświadczenia i miłości do Gdańska. Alan Aleksandrowicz całe swoje życie zawodowe związał ze służbą publiczną na różnych szczeblach –uzasadniała wybór nowego zastępcy prezydent Dulkiewicz - To on wymyślił i stworzył Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego. Ma spojrzenie osoby, która z jednej strony zna procedury i przepisy, a z drugiej wie, czego oczekują przedsiębiorcy, inwestorzy i pracownicy.