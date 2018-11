Nowy zarząd woj. pomorskiego. Mieczysław Struk ponownie marszałkiem woj.pomorskiego [zdjęcia]

Doszło do dwóch zmian w zarządzie województwa: członkami zarządu zostali Józef Sarnowski z PSL i Agnieszka Kapała-Sokalska z Nowoczesnej. [przycisk_galeria]

Niespodzianki nie było - dotychczasowy marszałek Mieczysław Struk na poniedziałkowej sesji był jedynym kandydatem do dalszego piastowania tej funkcji. Zgłosiły go wspólnie kluby Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeszcze przed głosowaniem szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Barzowski ogłosił na sali że jego formacja zagłosuje przeciw kandydatowi.

- Żyjemy w świecie, gdzie identyfikujemy liczne zawirowania, a mimo to województwo pomorskie w ostatnich 10 latach przeżywa okres prosperity. Od czterech wieków tempo pozytywnych zmian nie było u nas tak wysokie. Jesteśmy w pierwszej trzydziestce najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej. Powstało u nas 250 tys. miejsc pracy. Byłoby to niemożliwe bez członkostwa w UE i wartości demokratycznych. Uzyskaliśmy dzięki temu dostęp do wspólnego rynku i funduszy, pozyskaliśmy w ostatnich latach 42 mld zł. Pomorskie to najlepsze miejsce do nauki, pracy i odpoczynku w kraju. Poziom zadowolenia z życia mieszkańców przekracza 80 proc. - mówił w swoim przemówieniu przed głosowaniem Mieczysław Struk.

Jako największe wyzwania dla Pomorza na najbliższe lata określił on z kolei: jak najlepsze wykorzystanie mniejszych niż dotąd środków z UE w perspektywie 2021-2027, starzenie się społeczeństwa, brak wykwalifikowanych pracowników czy zmiany klimatyczne, które coraz częściej skutkują klęskami takimi jak zeszłoroczna nawałnica.

Radni PiS wzięli pod lupę przeszłość marszałka

Po wystąpieniu marszałek Struk znalazł się w krzyżowym ogniu pytań radnych PiS. Roman Dambek dopytywał m.in. o jego działalność w latach 1988-1990 gdy Struk był naczelnikiem Urzędu Gminy w Jastarni. Debiutujący w sejmiku Karol Guzikiewicz nawoływał z kolei do zmiany w wybranym na pierwszej sesji prezydium sejmiku w którym nie ma przedstawiciela PiS.

Odpowiadając na kwestie dotyczące swojej biografii M. Struk podkreślał m.in., że nie wstydzi się pełnionej w Jastarni funkcji naczelnika bo wówczas udało mu się wiele zrobić dla lokalnej społeczności, choćby budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Odnosząc się natomiast do kwestii składu prezydium M. Struk zaznaczał, że zasiadają w nim sami radni KO bo w tym względzie PiS nie zastosował wzajemności w innych województwach - łódzkim i świętokrzyskim.

- Pan marszałek sprytnie wymienił tylko te dwa województwa. W pozostałych sześciu w których wybory do sejmików wygrał PiS, KO ma swoich przedstawicieli w prezydiach, czyli porozumienie było możliwe. Co więcej, w województwach w których to KO rządzi w sejmikach np. kujawsko-pomorskim i opolskim, przedstawiciele PiS zgodnie z dobrym zwyczajem zostali wybrani do prezydiów - ripostował Piotr Zwara, radny PiS.

Po dyskusji przyszedł czas na tajne głosowanie, które zgodnie z przewidywaniami okazało się formalnością. Do wyboru na kolejną kadencję marszałka M. Struk potrzebował przynajmniej 17 głosów, a ostatecznie poparło go 20 radnych.

Duża odpowiedzialność przed debiutującą radną

Istotnie zmienił się skład najbliższych współpracowników marszałka Struka, czyli zarządu województwa. Wicemarszałkiem odpowiedzialnym za m.in. środki unijne pozostał Wiesław Byczkowski. Na drugiego wicemarszałka „awansował” Ryszard Świlski - dotychczasowy członek zarządu odpowiedzialny za sprawy transportowe. W roli członków w nowej kadencji w zarządzie będą zasiadać natomiast nowe postacie. Pierwszą z nich jest Józef Sarnowski z PSL, który tydzień temu został wybrany na wiceprzewodniczącego sejmiku pomorskiego, ale w poniedziałek zrezygnował z tej funkcji. Drugim członkiem zarządu będzie natomiast 35-letnia adwokat Agnieszka Kapała-Sokalska z Nowoczesnej, która zajmować się będzie kwestiami zdrowia i seniorów.

Przedstawiciele opozycji pokierują dwiema komisjami

Na poniedziałkowej sesji wybrano także przewodniczących i składy poszczególnych sejmikowych komisji:

Budżetu i Finansów - przewodniczący Leszek Bonna (KO)

Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej - Anna Gwiazda (PiS)

Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej - Danuta Wawrowska (KO)

Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Karolina Szczygieł (KO)

Ochrony Środowiska - Andrzej Struk (KO)

Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu - Danuta Rek (KO)

Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny - Andrzej Bartnicki (KO)

Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego - Piotr Karczewski (PiS)

Skarg, Wniosków i Petycji - Jerzy Kozdroń.

