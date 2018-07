Wróciła Ekstraklasa, a więc wraca także Turbokozak. Pierwszym zawodnikiem, którego przetestował prowadzący Bartosz Ignacik, był Egy Maulana Vikri - piłkarz Lechii Gdańsk.

Kibice Lechii Gdańsk ciągle czekają, aż na boisku zaprezentuje się Egy Maulana Virki. Młody Indonezyjczyk w swojej ojczyźnie jest gwiazdą piłki nożnej. Chociaż piłkarz z gdańskim klubem związał się już w zeszłym sezonie, to do ukończenia 18 roku życia nie mógł grać w Lechii. Egy 18 lat skończył na początku lipca i już regularnie trenuje z biało-zielonymi.Zawodnik nie pokazał się jeszcze kibicom Lechii w pierwszym spotkaniu tego sezonu. Biało-zieloni pokonali Jagiellonię Białystok na wyjeździe 1:0. Egy jednak nie zagrał. Indonezyjczyk nie był nawet powołany na to spotkanie. Piłkarz w piątek dopiero wrócił z mistrzostw Azji do lat 19. Indonezja na turnieju zajęła trzecie miejsce, przegrywając w półfinale po karnych z Malezją i wygrywając w spotkaniu o trzecie miejsce z Tajlandią. W pierwszym odcinku 8. sezonu Turbokozaka Egy Maulana Virki uzbierał 128 pkt.