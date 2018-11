O co chodzi z tym Black Friday?

Promocje na okrągło

Współcześnie w sklepach promocja goni promocję. Tak naprawdę w ciągu całego roku przedsiębiorcy nieustannie oferują nam swoje produkty w coraz atrakcyjniejszych cenach. Przy planowaniu zakupów dobrze jest zatem poświęcić chwilę za zapoznanie się z aktualną ofertą sieci. Istnieje duża szansa, że któraś z nich może właśnie posiadać poszukiwany przez nas produkt w jeszcze lepszej cenie. Warto także pamiętać o kilku terminach, w których z dużym prawdopodobieństwem możemy spodziewać się wyprzedaży w większości sklepów. Zazwyczaj jest to początek stycznia - kiedy odbywa się wyprzedaż kolekcji jesień-zima, wyprzedaż śródsezonowa w okolicy kwietnia oraz tzw. Black Friday, który zawsze przypada w czwarty piątek listopada.

Czarny piątek w Polsce

Koniec listopada to zatem szczególny czas dla detalistów. Black Friday, czyli Czarny Piątek to dzień wyjątkowych wyprzedaży. Co więcej w poniedziałek tuż po Black Friday obchodzony jest dodatkowo Cyber Monday. Tego dnia specjalne promocje oferują przede wszystkim sklepy internetowe. Od 2016 r. za sprawką międzynarodowych sieci handlowych dzień ten zaczął być obchodzony także w Polsce i szybko zyskał na popularności. Z badania przeprowadzonego przez GfK wynika, że aktualnie aż 60% polskich konsumentów kojarzy nazwę Black Friday, zaś zakupy w tym dniu deklaruje aż 30% respondentów.

Ciekawe promocje nawet w marketach

W tym roku Black Friday przypada na 23 listopada, a Cyber Monday – 26 listopada. Do akcji promocyjnej przyłączają się nie tylko sklepy markowe czy galerie handlowe. Ciekawych ofert można szukać także w marketach Kaufland. Z tej okazji sieć przygotowała promocje sięgające nawet 80%, które potrwają cały tydzień. Specjalna oferta obowiązuje od 22 do 28 listopada. W tym czasie w sklepach oprócz promocji na artykuły spożywcze oraz przemysłowe znajdziemy także atrakcyjną ofertę AGD, wyposażenia kuchni, sprzętów elektronicznych, tekstyliów a także akcesoriów samochodowych. Część z nich może być doskonałą propozycją na prezent świąteczny.

W tym tygodniu razem z marketami Kaufland można wyposażyć się np. w:

- patelnię marki Tefal – 33,99 zł oraz 39,99 zł w zależności od wybranej wielkości

- parowar marki Philips – 269,99 zł

- mikser ręczny marki Philips – 119,90 zł

- odkurzacz marki Zelmer – 229,99 zł

- zestaw czterech garnków z przykrywkami ze stali nierdzewnej – 69,99 zł

- gramofon – 139,90 zł

- słuchawki Bluetooth V 4.2 – 44,99 zł

- plecak sportowy marki Puma – 49,99 zł

- licencyjny fotelik samochodowy – 169,90 zł

Szczegółowa oferta dostępna jest w gazetce promocyjnej oraz na stronie sieci www.kaufland.pl.