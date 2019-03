O honorowe obywatelstwo będzie w Gdańsku trudniej? Radni będą głosować nad odebraniem ks. Jankowskiemu honorowego obywatelstwa

Trwająca awantura o odebranie honorów ks. Jankowskiemu jest powodem dla którego klub radnych Wszystko dla Gdańska będzie chciał zaostrzyć procedury przyznawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta w przyszłości. Prace nad zmianami w uchwale z 1993 r., regulującej te zasady, właśnie się rozpoczynają. Pokieruje nimi Beata Dunajewska, szefowa Klubu WdG.

- Wraz z radnymi WdG będę chciała napisać nową uchwałę, regulującą przyznawanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta - potwierdza Dunajewska. - Dotychczasowe zasady są bardzo ogólne. Będę walczyła o to, by powołać specjalną, zewnętrzną komisję, która opiniuje kandydatury. Chodzi o stworzenie ciała doradczego, które będzie merytorycznie sprawdzać, czy człowiek nominowany do tego tytułu jest tak naprawdę przezroczysty. W przypadku ks. Jankowskiego z pozoru mogło się wydawać, że tak jest. A dziś wychodzą zarzuty o pedofilię, agenturę i inne kwestie, które są ciężkie do zaakceptowania - mówi nam Dunajewska.

W komisji, jak wskazuje, poza przedstawicielami władz miasta, zasiadać mieliby np. historycy i etycy.

- Jeśliby się ktoś zgodził, to także przedstawiciel IPN. Chodzi o to, żeby kandydata prześwietlić na wszystkie możliwe sposoby, żeby nie było cienia wątpliwości, że na taki tytuł zasługuje. Żeby nie było tak, jak dotychczas, że oceniają to tylko radni, żeby nie tylko oni brali na siebie za to odpowiedzialność - podkreśla Dunajewska.

Nad przygotowaniem nowej wersji uchwały zamierza pracować w marcu i w kwietniu. -Chciałabym w maju przedstawić ten projekt wszystkim klubom, potem dać to do zaopiniowania komisjom. Zależy mi na tym, by zmiany zostały przyjęte jednogłośnie - zaznacza.

Poza powołaniem komisji, radna proponuje też wpisanie do uchwały szczegółowych zasad tego, kto może zgłaszać propozycje honorowych obywateli. Chciałaby rozszerzyć katalog osób i instytucji do tego uprawnionych.

- Istotne jest dla mnie też to, by dodać zapis o tym, że taki tytuł możemy przyznawać także pośmiertnie, osobom, którym za życia nie zdążyliśmy nadać honorowego obywatelstwa, a które wyraźnie na to zasługują - mówi radna. Jednocześnie przewiduje, że po tym, jak w czwartek radni przegłosują uchwałę o odebraniu honorowego obywatelstwa ks. Jankowskiemu, „otworzy się worek” z kolejnymi wnioskami o odebranie go innym uhonorowanym już postaciom.

I ma rację, bo - jak ustaliliśmy - do prezydent miasta wpłynął już wniosek (od osoby prywatnej) w sprawie odebrania honorowego obywatelstwa Günterowi Grassowi, wokół którego także pojawiały się kontrowersje, związane z jego służbą w Waffen-SS.

Na dzisiejszej sesji, poza uchwałą o odebraniu honorowego obywatelstwa ks. Henrykowi Jankowskiemu, znajdą się jeszcze dwa druki w jego sprawie. W porządku obrad jest też uchwała w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej nazwy skweru im. ks. Jankowskiego oraz budząca największe kontrowersje uchwała - w sprawie rozbiórki pomnika ks. Jankowskiego. Kilka tygodni temu pomnik został nocą powalony na ziemię, a następnie ponownie postawiony na cokole przez członków społecznego komitetu.

- Każdy z radnych będzie musiał we własnym sumieniu rozstrzygnąć, czy uważa, że ks. Jankowski powinien dalej dostępować tych szczególnych honorów - mówi Cezary Śpiewak--Dowbór, przewodniczący największego Klubu Koalicji Obywatelskiej. - Ja uważam, że należy wierzyć ofiarom. Nie mam zaufania co do nieskazitelności charakteru ks. H. Jankowskiego w sferze objętej relacjami ofiar. I w czwartek poprę wszystkie trzy uchwały.

W środę, 6 marca miało się odbyć spotkanie prezydent Aleksandry Dulkiewicz z Krzysztofem Doślą, szefem gdańskiej Solidarności w sprawie przyszłości pomnika ks. Jankowskiego.

- Spotkanie zostało odwołane przez pana Doślę - poinformowała Alicja Bittner z gdańskiego magistratu. Powód? - W środę nie ma mnie w Gdańsku - argumentował Dośla.

Skrytykował też zamiary przyjęcia przez radnych trzech uchwał, odbierających honory Jankowskiemu.

Jak stwierdził - „to inicjatywa ludzi małych, zacietrzewionych i chorych z nienawiści, którzy tak chętnie bronią konstytucji, a nie pamiętają lub nie chcą pamiętać, że to właśnie konstytucja gwarantuje każdemu człowiekowi domniemanie niewinności.”

Protest pod pomnikiem ks Henryka Jankowskiego