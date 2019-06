O włos od katastrofy. Kapitan statku „Danuta” przed sądem: - Nie miałem miejsca na zatrzymanie

Śledczym udało się ustalić personalia zaledwie 5 osób pokrzywdzonych, choć ten status mógłby przysługiwać wszystkim 139 pasażerom „Danuty”. Prokurator Katarzyna Paciorowska-Rokicka zarzuciła Markowi W. zagrożone karą od pół roku do 8 lat więzienia „sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym”, tłumaczyła, że pozostałych - pomimo ogłoszeń publikowanych w mediach - ustalić się nie udało.

- Starałem się wszystko zrobić tak, żeby było dobrze – tłumaczył 66-letni Marek W. z wykształcenia i zawodu marynarz z 30-letnim doświadczeniem w zawodzie, dziś emeryt z dochodem 2700 zł, który nie przyznał się do winy. - To był normalny rutynowy dzień – wspominał zdarzenia z lipca 2017 roku, gdy kierując „Danutą” wracał z przystanku na Westerplatte, na których temat więcej piszemy tutaj.

- Jako, że czasu było mało, poganiałem bosmana. Nie mógł złożyć trapu, gdyż jakiś pan poszedł na lody z dzieckiem, a jego żona stała na trapie i nie pozwalała go złożyć. Po prostu wyszło opóźnienie ponad 5 minut. W tym momencie próbowałem nadgonić, maksymalnie, ile się dało. W momencie, kiedy wpłynąłem na Motławę na 14 i 15 kanale wywoływałem wielokrotnie kładkę. Chciałem opóźnić opuszczanie kładki. W momencie, kiedy wypłynąłem z zakrętu kładka jeszcze była pionowo, widziałem sterownię. Znak [najprawdopodobniej czerwone światło – dop. red.] dla mnie był między drzewami, a tam słońce świeciło i ja go nie widziałem – powiedział w czwartek przed sądem Marek W. I relacjonował dalej: - Odezwał mi się gość z kładki: „Danuta” nie wpływaj bo ja już opuszczam kładkę. On już musiał z minutę nas widzieć, ale kładka wcześniej nie odpowiadała – zastrzegł podkreślając, że po zdarzeniu i inspekcji Urzędu Morskiego przeniesiono, bo wcześniej był „schowany między drzewami, a jego odczytanie uniemożliwiało słońce”.