Obchody 4 czerwca. Guzikiewicz i Dulkiewicz porozumieli się w sprawie przebiegu święta na Placu Solidarności

- Zawarliśmy nieformalne, bo niespisane porozumienie z panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz - mówi Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej NSZZ „Solidarność" i radny PiS w Sejmiku Wojewódzkim. - Pani prezydent zgodziła się, by zrezygnować z okrągłego stołu, który był planowany w czasie obchodów na Placu Solidarności. To był główny punkt sporu. W zamian za to Solidarność, choć prawnie to nam przysługuje ten teren na czas organizacji obchodów, zgodziła się udostępnić Plac dla wszystkich.

- To była największa kontrowersja - tłumaczy Karol Guzikiewicz. - 4 czerwca, mimo że jest przecież oceniany bardzo różnie, uznajemy za ważny etap walki z komunizmem. Natomiast w kwestii okrągłego stołu - uważamy, że wciąż nie zostali rozliczeni komunistyczni zbrodniarze, nawet w sposób symboliczny i moralny, a w 1989 r. w czasie rozmów przy okrągłym stole tym zbrodniarzom zapewniono ochronę.

Po uroczystościach na Placu Solidarności związkowcy spotkają się na uroczystym Zarządzie Regionu. Okrągły stół samorządowców stanie natomiast przy Europejskim Centrum Solidarności.

- Ja się cieszę z naszego porozumienia i dziękuję za współpracę pani prezydent Dulkiewicz - dodaje Karol Guzikiewicz. - Liczymy na dotrzymanie ustaleń. Apelujemy do skrajnych sił obu stron (KOD, z naszej strony też nie brakuje osób o skrajnych poglądach), bo nie wszyscy są zadowoleni z naszego porozumienia.

- Zobaczymy, czy uda się nie złamać ustalonych zasad. To będzie test dyscypliny, polskości. My chcemy, by w tym miejscu kultu, miejscu świętym, 4 czerwca było spokojnie i godnie - zaznacza Karol Guzikiewicz. - Sprawy polityczne nas dzielą, to jest normalne. Jednak historia nas łączy.

Przecież stoczniowcy, którzy ginęli nie mieli legitymacji partyjnych PiS i PO - dodaje. - Szkoda, że długo to trwało, ale w końcu wszyscy zrozumieli, że mieliśmy dobre intencje. Jeśli uda nam się godnie, wspólnie uczcić 30 rocznicę 4 czerwca, to będziemy mieli dobry wzór przed np. rocznicą Sierpnia. Apeluję o nie łamanie ustaleń. To będzie ważny egzamin dojrzałości.