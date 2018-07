W środę, 1 sierpnia będziemy obchodzić kolejną 74. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Trójmiasto także pamięta o wydarzeniach, które miały miejsce w stolicy w 1944 roku. Sprawdź, co będzie działo się 1.08.2018 w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

74. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Obchody w Gdańsku

74. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Obchody w Gdyni

74. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Obchody w Sopocie

W Gdańsku o godzinie „W” (17.00)przy ścianie pamięci w kwaterze Armii Krajowej odbędzie się uroczystość 74. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. O tej godzinie– W Gdańsku od kilku lat organizujemy uroczystości upamiętniające wybuch powstania warszawskiego – mówi prezydent Gdańska. – Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego miasta, aby 1 sierpnia o 17:00 na dźwięk syren zechcieli zatrzymać się w biegu spraw dnia codziennego i oddali hołd bohaterom sierpniowego zrywu Armii Krajowej i Warszawy sprzed siedemdziesięciu czterech lat.godz. 16:45 – spotkanie przy ścianie pamięci w kwaterze Armii Krajowej,godz. 16:57 – meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości,godz. 17:00 – godzina „W” – syreny,- odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej,- powitanie przybyłych osób i wystąpienie Prezesa Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów kpt. w st. spoczynku Jerzego Grzywacza,- wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza,- modlitwa,- złożenie wieńców przy ścianie pamięci w kwaterze Armii Krajowej,- odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego przez orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej,- zakończenie uroczystości.Obchody 74. rocznicy powstania warszawskiego organizuje takżeO godz. 16.50 na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (plac W. Bartoszewskiego 1) odbędzie się uroczysty Apel Pamięci, o godz. 21 – w ramach letniego kina plenerowego – projekcja filmu „Miasto 44”. Wstęp wolny.Znacznie wcześniej, bo już o godz. 11 przedstawicielezapalą znicze na grobach Janiny i Jana Krahelskich spoczywających na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko. Zachęcają też mieszkańców Gdańska, by odwiedzili to miejsce i pokłonili się rodzicom Krystyny Krahelskiej „Danuty”, sanitariuszki powstania warszawskiego, której twarz uwieczniona została w pomniku warszawskiej Syrenki.W Gdyni uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego rozpoczną się o godz. 12. Przed(przy skwerze Tajnego Hufca Harcerzy) zostaną złożone wiązanki, odbędą się też oficjalne wystąpienia. Tradycyjnie o godz. 17.00 rozlegnie się sygnał syren upamiętniający godzinę „W”.Także w Sopocie uruchomione zostaną. Nadany będzie sygnał akustyczny, ciągły, trwający 1 minutę. Syreny przypomną wydarzenia sprzed 74 lat, będą również praktycznym ćwiczeniem i sprawdzeniem systemu ostrzegania i alarmowania ludności.