Czy dzięki ziołom można szybko powrócić do zdrowia - bez konieczności sięgania po środki przeciwbólowe? Okazuje się, że tak. Autor książki "Nie lecz się reklamami leków" prezentuje szereg sprawdzonych sposobów.

Tytuł „Nie lecz reklamami leków” nie jest powrotem do zielarstwa, tylko skuteczną medycyną XXI wieku, wykorzystującą naturalnie występujące w roślinach składniki, tak aby syntetyczne leki produkowane w wielkich fabrykach farmaceutycznych można było zastąpić ich naturalnymi ekwiwalentami.

Polacy należą do najliczniejszych konsumentów syntetyków przeciwbólowych w Europie. Rocznie, w Polsce, zażywa ponad 2 miliardy tabletek. Aż 6 proc. pacjentów przyznaje, że leki na ból stosuje profilaktycznie, a 40 proc. sięga po nie nawet przy pierwszych mało dotkliwych dolegliwościach bólowych. W odpowiedzi na zjawisko nadmiernego spożycia leków przeciwbólowych powstała najnowsza książka ZAutor prezentuje szereg sprawdzonych sposobów, jak dzięki ziołom oraz codziennie spożywanej żywności szybko powrócić do zdrowia - bez konieczności sięgania po środki przeciwbólowe. Zbigniew T. Nowak przedstawia skuteczne sposoby jak wyleczyć zwykłe przeziębienie czy grypę z katarem i kaszlem, ale też jak wspierać organizm przy poważniejszych schorzeniach - częstych alergiach, migrenach czy miażdżycy.Publikacja zawiera przepisy na nalewki, napary, dodatki do prostych dań zdrowotnych - wszystkie przygotowane z łatwo dostępnych składników. Każdemu przepisowi towarzyszą odniesienia do najnowszych odkryć naukowych. Korzystanie z ogólnodostępnej zdrowej żywności, ziół jako dodatków do diet, czy tak modny ostatnio detoks oczyszczający organizm, nie tylko wydłużą czas naszego życia i poprawią jego jakość, ale także pomogą wyeliminować konkretne schorzenia.Autor nie zachęca do hodowania ziół, natomiast rekomenduje kupowanie ich w sprawdzonych sklepach zielarskich.