Obrońcy dają Lechii Gdańsk zwycięstwo. Biało-zieloni uciekają rywalom w tabeli [zdjęcia]

W zespole biało-zielonych tym razem to nie piłkarze ofensywni odgrywali decydujące role. Lechia nie czekała na swoje szanse, jak to było w spotkaniu z Wisłą Płock, ale od razu wzięła sprawy w swoje ręce. W 6 minucie po zagraniu z rzutu rożnego Lukasa Haraslina goście tak wybijali piłkę z pola karnego, że ta trafiła do stojącego na 17 metrze Błażeja Augustyna. Obrońca biało-zielonych naprawdę ładnie złożył się do strzału i uderzeniem z pierwszej piłki dał prowadzenie liderowi Lotto Ekstraklasy. Po objęciu prowadzenia gdańszczanie mogli grać tak, jak lubią najbardziej, czyli cofnęli się na własną połowę i liczyli na przechwycenie piłki i wyjście z szybką kontrą. Akcja Michała Maka, Flavio Paixao czy Haraslina nie przynosiły efektu. Z drugiej strony Piast też nie miał pomysłu na sforsowanie defensywy biało-zielonych. Kolejna akcja Haraslina przyniosła następny stały fragment gry, bowiem Słowak został sfaulowany na wysokości pola karnego. Z rzutu wolnego dośrodkował Filip Mladenović, a drugiego gola strzelił głową kolejny środkowy obrońca, Michał Nalepa. Piast przed przerwą miał okazję na zdobycie kontaktowego gola, ale Piotr Parzyszek przegrał pojedynek z Dusanem Kuciakiem.

Na początku drugiej połowy Lechia miała okazję na podwyższenie wyniku, ale Frantisek Plach obronił strzał Daniela Łukasika. W kolejnych fragmentach spotkania goście z Gliwic szukali okazji do zdobycia kontaktowego gola. Świetnym strzałem popisał się Parzyszek, ale piłka odbiła się od wewnętrznej części spojenia słupka z poprzeczką i wróciła na boisko. Pięć minut później Kuciak nie dał się pokonać Tomaszowi Jodłowcowi, a do piłki dopadł Parzyszek, ale spudłował. Lechia nie forsowała tempa, zwłaszcza że teraz czeka ją prawdziwy maraton, bo w ciągu najbliższych dwóch tygodni rozegra kolejne cztery spotkania. Gdańszczanie zatem starali się grać oszczędnie, ale też tak, aby nie stracić bramki i ten cel udało się zrealizować. W końcówce Lechia miała okazję podwyższyć wynik, ale Artur Sobiech nie wykorzystał bardzo dobrej okazji, a w ostatniej minucie doliczonego czasu gry Kuciak uratował biało-zielonych przed utratą gola. Lechia ma już dziesięć punktów przewagi nad trzecim Piastem i wydaje się, że tym zwycięstwem zapewniła sobie przynajmniej wicemistrzostwo Polski.

