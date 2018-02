Obroże dla psów to jedne z tych akcesoriów, które są niezbędne dla każdego pupila. To podstawowe wyposażenie każdego psa, które ułatwia jego wyprowadzanie, pozwalając zapanować nad zwierzęciem, gdy znajduje się na zewnątrz.

Noszenie obroży jest także kwestią bezpieczeństwa - psy, które jej nie posiadają uznawane są za bezpańskie, a do obroży można też przypiąć tak zwaną adresówkę, by mogli go odprowadzić pod wskazany adres znalazcy, jeśli piesek się zgubi. Funkcji obroży jest zresztą o wiele więcej - są bowiem tworzone w coraz większej liczbie wariantów, z często konkretnym przeznaczeniem. Co właściciele psów mają do wyboru i jakie obroże najlepiej wybrać? Czym się kierować, wybierając konkretny model dla swojego pupila?Wybór odpowiedniej obroży dla psa należy zacząć od uświadomienia sobie konkretnych potrzeb swojego pupila. Małe pieski mają inne wymagania niż psy duże, ponieważ zbyt szerokie obroże mogą po prostu uwierać w szyję, przeszkadzać w poruszaniu i zbytnio usztywniać kark. Z kolei zbyt delikatna obroża założona na szyję dużego psa może okazać się niewystarczająca na przykład podczas spaceru - wystarczy nieco mocniejsze pociągnięcie, żeby się zerwała, a pies odbiegł.Idealna obroża jest grubością dostosowana do wielkości psa i nie jest ani zbyt ciasna, ani zbyt luźna. Żeby to sprawdzić, wystarczy wsunąć 2 palce między obrożę a szyję psa. Jeśli dotykają szyi pieska, a jednocześnie można było je wsunąć bez trudu, obroża jest odpowiednia.Istnieje naprawdę mnóstwo różnych obroży dla psów. Różnią się między sobą szerokością, grubością, kolorem, ale także i tworzywem, z których zostały wykonane. Można zdecydować się na wersje skórzane, albo z taśmy polipropylenowej. Rozróżnienie związane jest też z typem zamknięcia - może to być:• zatrzask plastikowy• zatrzask metalowy• obroża półzaciskowa• obroża półzaciskowa z zaciskiem pętelkowym• obroża półzaciskowa z łańcuszkiem. Obroża może także spełniać dodatkowe funkcje - nie tylko ułatwiać prowadzenie psa na smyczy, gdy jest z nami na spacerze. Przede wszystkim ważna jest jej funkcja informacyjna, a zatem wiele specjalistów poleca obroże dla psów z imieniem. Pod imieniem (lub na odwrotnej stronie) można wygrawerować także informacje o adresie pod którym mieszka piesek. To zabezpieczenie na wypadek zagubienia zwierzęcia - co niestety zdarza się częściej, niż niektórzy, nowi właściciele się spodziewają. Nowoczesne obroże mogą jednak zabezpieczać psa także i w inny sposób.Współczesne obroże nie tylko są pożyteczne w trakcie spacerów (dla zapanowania nad psem) i pełnią funkcje informacyjne. Zakres ich działania wychodzi daleko poza te podstawowe role. Możemy na przykład zdecydować się na obroże świecące dla psów, które ułatwiają ich wyprowadzanie w ciemności, stanowiąc ostrzeżenie dla przejeżdżających aut, że poboczem spaceruje nie tylko człowiek. Te świecące obroże mogą mieć różne kolory, ze światłem stałym, albo migającym - w zależności od indywidualnych preferencji właściciela.Można również spotkać w sklepach (także internetowych) obroże dla psów przeciw kleszczom, pomagające uchronić pupila przed tymi szkodliwymi pasożytami, które czają się czasem w trawach i krzewach, między którymi biega psiak. Obroża przeciw kleszczom zabezpiecza przed tymi groźnymi pasożytami, ale dzięki swoim specyficznym właściwościom taki produkt chroni również przed pchłami, a często i przed roztoczem. Wszystkie takie obroże są bezpieczne dla zwierząt, choć zaleca się uprzednie usunięcie z ciała psa wszystkich kleszczy, a dopiero wówczas jej założenie.Co ciekawe, istnieją też obroże dla psów z feromonami, pomagające im zaaklimatyzować się w nowym środowisku. Feromony wydzielane przez obrożę przypominają te, które wydziela psia mama po urodzeniu szczeniaków - kojarzą się zatem z bezpieczeństwem i uspokajają. Są pomocne, gdy na przykład pies stresuje się przeprowadzką, albo gdy w jego domu ma zamieszkać kolejne zwierzę.Specyficzną formą nowoczesnych obroży są też obroże elektryczne dla psów. To obroże treningowe, pomagające w zlokalizowaniu psa, czy też nauczeniu go odpowiednich zachowań, dostosowanych do właściwych komend. To obroże, które pozwalają na przykład oduczyć pieska niestosownych zachowań - jak skakanie na właściciela czy atakowanie innych psów.