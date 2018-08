NR LVI/371/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Bielawki w gminie Pelplin.



NR LVI/372/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lignowy Szlacheckie w gminie Pelplin.





Umożliwienie realizacji zabudowy, zgodnie ze składanymi wnioskami potencjalnych inwestorów, w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach przewidzianych pod tę funkcję w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin oraz rozbudowy istniejącej zabudowy usługowej i produkcyjnej.



Wskazanie możliwości uzupełnienia zabudowy w obszarze urbanizacji, miejscowości Lignowy Szlacheckie. Ze względu na sąsiedztwo elektrowni wiatrowych w obszarze wskazanym do opracowania planu miejscowego występują ograniczenia lokalizowania nowej zabudowy o funkcjach mieszkaniowych. Ograniczenia wynikają z zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 961). Ustawa dotyczy m. in. określenia warunków, zasad i trybu lokalizacji oraz realizacji elektrowni wiatrowych, w tym między innymi warunków lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w ich sąsiedztwie.



Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073, t. j. z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 53 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j. z późń. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pelplinie następujących Uchwał:Granica opracowania planów miejscowych została przedstawiona na załącznikach graficznych do w/w. Uchwał.Przedmiotem w/w planów miejscowych jest:Zainteresowani mogą składać wnioski do planów miejscowych.. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.