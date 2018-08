OBWIESZCZENIE

w sprawie pisemnego konkursu ofert

na sprzedaż przez syndyka 69 sztuk pojazdów

Syndyk masy upadłości FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki 69 sztuk pojazdów mechanicznych. Szczegółowy wykaz pojazdów oraz ceny minimalne sprzedaży na poszczególne samochody znajdują się na stronie internetowej: www.syndyk-kowalewska.pl1. Pisemne oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2018 roku osobiście w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7, bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu oferty do biura syndyka).2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 13 sierpnia 2018 roku o godzinie 11.00 w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7.3. Oferty mogą być składane na poszczególne pojazdy bądź na pakiety dowolnie wybranych pojazdów.4. Oferty niespełniające kryterium minimalnej ceny sprzedaży poszczególnych pojazdów nie będą rozpatrywane.5. Przy rozpatrywaniu ofert preferowane będą oferty składane na większą ilość pojazdów.Pozostałe warunki sprzedaży w formie niniejszego pisemnego konkursu ofert zawarte są w REGULAMINIE KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW zamieszczonym na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl/ zakładka: UPADŁOŚCI/FOTA SA W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ/SPRZEDAŻ POJAZDÓWInformacji na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać, pod numerem telefonu 660 442 283 w terminie od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.Pojazdy można oglądać we wskazanych powyżej lokalizacjach, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod wskazanym wyżej numerem telefonu.Szczegóły przedmiotu konkursu ofert zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.syndyk-kowalewska.pl/ zakładka: UPADŁOŚCI/FOTA SA W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ/SPRZEDAŻ TRZECH PAKIETÓW POJAZDÓW