Trójmiejska obwodnica to najbardziej obciążona droga naszego województwa. Od stycznia do czerwca bieżącego roku, na drodze ekspresowej S6 zanotowano łącznie 406 zdarzeń drogowych: 20 wypadków, w których zostało rannych 26 osób oraz 386 kolizji, w których poniesiono wyłącznie straty materialne. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017, liczba wypadków spadła o 28,6%, liczba rannych o 29,7%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017, liczba wypadków spadła o 28,6%, liczba rannych o 29,7%. Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym spadła o 2. Nieustannie główną przyczyną zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość. W wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu doszło do 114 kolizji oraz 8 wypadków, w których aż 12 osób zostało rannych.



Wzrosła natomiast liczba kolizji. W analogicznym okresie roku 2017 było ich o 59 mniej.



