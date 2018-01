W sobotę wieczorem mieszkańcy Gdańska złapali na gorącym uczynku mężczyznę, który - jak podają - miał zniszczyć dwa samochody oraz zaatakować dwie kobiety.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

- Mężczyzna był pijany, trafił do policyjnej celi. W poniedziałek policjanci złożą w tej sprawie materiały do prokuratury. Policjanci wnioskują o areszt dla mężczyzny - słyszymy od funkcjonariuszy.Funkcjonariusze tak opowiadają o zajściu:Policjanci, którzy przyjechali na miejsce interwencji zatrzymali 28-latka i - jak wynika z relacji mundurowych - ustalili w rozmowie ze świadkami, że mężczyzna także zaatakował dwie kobiety w wieku 79 i 55 lat, uderzając je w twarz. Pokrzywdzone trafiły pod opiekę lekarzy.Kryminalni informują, że zatrzymany przez policjantów mężczyzna podczas interwencji był nietrzeźwy, alkomat pokazał 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.Policjanci przyjęli zawiadomienie o uszkodzeniu ciała dwóch kobiet oraz o uszkodzeniu samochodów. Właściciele oszacowali straty na co najmniej 1500 złotych.- Dzisiaj w policjanci złożą w tej sprawie materiały do prokuratury. Policjanci wnioskują o areszt dla mężczyzny. Za te przestępstwa może mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności - słyszymy od policjantów.